Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Порошенко поручил выдать паспорта жителям Донбасса и Крыма
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
"Медовый месяц закончился": эксперт об отношениях Украины и США
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
СМИ: Минобороны РФ построят вертолетоносец несмотря на санкции
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
9Теракт в Манчестере
01:33 (мск), источник: РИА Новости

Запущенная КНДР ракета пролетела 450 километров

ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Запущенная КНДР ракета пролетела 450 километров, сообщило агентство Киодо со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Источник: РИА Новости

Ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Она упала, согласно заявлению генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги, в исключительной экономической зоне Японии. По его словам, Токио заявил решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях. Пуск ракеты Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. При этом ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Зверь' Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Брюсселе
Южная Корея заявила о запуске ракеты с территории КНДР
Турчинов призвал построить «крепость» на границе с Россией
При распределении дополнительных доходов выиграли силовики
Черногория обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела
Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
Выпускники 2017 года напишут свой первый ЕГЭ
Спорт
«Зенит» расторг контракт с главным тренером Луческу Отмечается, что решение о досрочном расторжении соглашения с 71-летним румынским специалистом принял совет директоров клуба
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Получение бесплатной земли существенно упростят
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь