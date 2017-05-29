Запущенная КНДР ракета пролетела 450 километров
ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Запущенная КНДР ракета пролетела 450 километров, сообщило агентство Киодо со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Запущенная КНДР ракета пролетела 450 километров, сообщило агентство Киодо со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ракета была выпущена с восточного побережья КНДР. Она упала, согласно заявлению генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги, в исключительной экономической зоне Японии. По его словам, Токио заявил решительный протест и осуждение в самых жестких выражениях. Пуск ракеты Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. При этом ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.