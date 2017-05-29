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03:17 (мск), источник: РИА Новости

Ракета КНДР упала в 300 километрах от японских островов Оки

ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Запущенная КНДР ракета упала в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Источник: РИА Новости

«Ракета, выпущенная из Вонсана, упала в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ», — сказал Суга.

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