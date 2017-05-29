Ракета КНДР упала в 300 километрах от японских островов Оки
ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Запущенная КНДР ракета упала в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, заявил в понедельник на
ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Запущенная КНДР ракета упала в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, заявил в понедельник на
«Ракета, выпущенная из Вонсана, упала в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ», — сказал Суга.