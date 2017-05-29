В понедельник Макрон сводит Путина на выставку в Версале

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Путин посетит Францию по приглашению президента Макрона. В эти дни во дворце Большой Трианон Национального музея замка Версаль будет проходить выставка Эрмитажа, посвященная 300-летию первого визита Петра I во Францию. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, визит Петра I в 1717 году был историческим, поскольку после него были установлены регулярные дипломатические отношения между двумя странами и состоялось назначение первого постоянного представителя России во Франции.

В ходе первого телефонного разговора Путина с новым президентом Франции 18 мая, Макрон пригласил российского лидера вместе посетить эту выставку.

«И в привязке к этому совместному посещению выставки познакомиться друг с другом, провести неформальные переговоры в достаточно узком составе, чтоб лучше почувствовать нюансы позиций России и Франции, установить рабочий контакт между президентами Э. Макроном и В. Путиным», — рассказал Ушаков накануне визита Путина. С российской стороны, по его словам, идея была поддержана. «Считаем, что действительно посещение Версаля предоставляет возможность откровенного доверительного обмена мнениями по широкому кругу вопросов», — сказал Ушаков. Он заметил, что программа предстоящей встречи «интересная и насыщенная». «Переговоры пройдут в формате “один + два”, что даст возможность откровенно поговорить и почувствовать друг друга лучше. После этого переговоры будут продолжены в расширенном составе, в рамках рабочего завтрака», — рассказал помощник главы государства, заметив, что по завершению переговоров президенты посетят выставку. Двухсторонняя повестка По оценке российской стороны, двусторонние политические контакты находятся в неудовлетворительном состоянии, в Кремле рассчитывают, что президенты РФ и Франции дадут оценку этому вопросу. «Исходим из того, что при обсуждении двусторонних вопросов президенты пройдутся по состоянию политических контактов, которые не удовлетворяют российскую сторону», — сказал помощник президента РФ.