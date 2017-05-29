Минобороны Японии назвало высоту полета северокорейской ракеты
ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Высота полета ракеты, запущенной в понедельник в КНДР, составила 100 километров, заявила министр обороны Японии Томоми Инада.
ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Высота полета ракеты, запущенной в понедельник в КНДР, составила 100 километров, заявила министр обороны Японии Томоми Инада.
«Высота полета составила 100 километров. Исходя из дальности полета, мы предполагаем, что это была ракета типа «Скад», — сказала министр в связи с пуском ракеты Северной Кореей.