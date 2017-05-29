Золотую медаль Ассамблеи народов России вручили губернатору Хабаровского края

Всего мероприятие объединило представителей свыше 100 народов России, а также руководителей различных уровней. Встреча прошла в Москве в Центре международной торговли, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Собравшимся представили руководителей Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». Ее создали недавно по инициативе некоммерческих организаций из нескольких десятков стран континента. Главная цель Ассамблеи — объединить усилия во имя мира на земле, в частности, в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом. Именно этой теме на заседании уделили особое внимание, обсуждалась и региональная повестка.

Президиум Ассамблеи народов России отметил большой вклад Хабаровского края в этнокультурное развитие народов и укрепление единства российской нации. За организацию этой работы в регионе Вячеславу Шпорту вручили золотую медаль «Дружба народов — единство России». В ответном слове он поблагодарил руководство Ассамблеи за оказанное доверие.

Отмечается, что награды также получили председатель президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Сергей Калашников и заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.