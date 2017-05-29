Золотую медаль Ассамблеи народов России вручили губернатору Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в расширенном заседании VII съезда Ассамблеи народов России и первого съезда Ассамблеи народов Евразии.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в расширенном заседании VII съезда Ассамблеи народов России и первого съезда Ассамблеи народов Евразии.
Всего мероприятие объединило представителей свыше 100 народов России, а также руководителей различных уровней. Встреча прошла в Москве в Центре международной торговли, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Собравшимся представили руководителей Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». Ее создали недавно по инициативе некоммерческих организаций из нескольких десятков стран континента. Главная цель Ассамблеи — объединить усилия во имя мира на земле, в частности, в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом. Именно этой теме на заседании уделили особое внимание, обсуждалась и региональная повестка.
Президиум Ассамблеи народов России отметил большой вклад Хабаровского края в этнокультурное развитие народов и укрепление единства российской нации. За организацию этой работы в регионе Вячеславу Шпорту вручили золотую медаль «Дружба народов — единство России». В ответном слове он поблагодарил руководство Ассамблеи за оказанное доверие.
Отмечается, что награды также получили председатель президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Сергей Калашников и заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.