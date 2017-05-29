Максим Торопкин победил на праймериз ЕР в Усолье-Сибирском Иркутской области
Кандидат набрал 1,5 тысячи голосов.
Кандидат набрал 1,5 тысячи голосов.
Оргкомитет по проведению праймериз по определению кандидата от партии «Единая Россия» на должность мэра
«Всего в предварительном голосовании принял участие 2861 избиратель», — сообщила член оргкомитета Светлана Брагина.
Напомним, Александр Душин стал абсолютным лидером по итогам предварительного голосования «Единой России» на должность главы
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что в 32-х местных отделениях партии «Единая Россия», на территории которых 10 сентября пройдут муниципальные выборы, проходит процедура предварительного голосования. Полномочия на ее проведение местным отделениям делегировал Региональный политический совет, поручив провести ее до 11 июня.