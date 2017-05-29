Максим Торопкин победил на праймериз ЕР в Усолье-Сибирском Иркутской области

Оргкомитет по проведению праймериз по определению кандидата от партии «Единая Россия» на должность мэра Усолья-Сибирского утвердил итоги голосования, которое прошло накануне, 28 мая. Победителем стал Максим Торопкин, который набрал 1503 голоса. Его соперники Александр Бриль и Сергей Рыбинский получили 853 и 587 голосов соответственно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Всего в предварительном голосовании принял участие 2861 избиратель», — сообщила член оргкомитета Светлана Брагина.

Напомним, Александр Душин стал абсолютным лидером по итогам предварительного голосования «Единой России» на должность главы Усть-Кутского муниципального образования в четверг, 25 мая. За этого кандидата проголосовали 27 из 28-ми выборщиков.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что в 32-х местных отделениях партии «Единая Россия», на территории которых 10 сентября пройдут муниципальные выборы, проходит процедура предварительного голосования. Полномочия на ее проведение местным отделениям делегировал Региональный политический совет, поручив провести ее до 11 июня.