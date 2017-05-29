КНДР провела третий за две недели пуск баллистической ракеты

Источник: РИА Новости

Пуск был произведен из района города Вонсан на восточном побережье КНДР. По данным японских и американских официальных лиц, полет ракеты продолжался шесть минут, она пролетела 450 километров и упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ и в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата. Высота полета ракеты составила 100 километров. Военные Японии и Южной Кореи считают, что был произведен пуск ракеты средней дальности типа «Скад». Реакция Реакция на очередной пуск со стороны Южной Кореи и Японии последовала незамедлительно. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ созвал экстренное заседание Совета безопасности Японии и пообещал «вместе с США предпринять конкретные шаги для сдерживания Северной Кореи».

Видео Северокорейская ракета упала в 500 километрах от России

Министр иностранных дел Фумио Кисида сообщил журналистам, что Япония уже начала взаимодействие с США и Южной Кореей в рамках Совета безопасности ООН. Он добавил, что ситуация вокруг КНДР будет обсуждаться им на встрече с членом Госсовета КНР, ответственным за внешнеполитические дела, Ян Цзечи, который в понедельник приезжает в Токио с визитом. МИД Южной Кореи осудил пуск, назвав его «откровенным нарушением резолюций совета безопасности ООН», и пообещал принять «жесткие меры» против Севера. Богатый ассортимент КНДР проводит пуски ракет с небывало короткими интервалами — в одну неделю. В каждом из испытаний применяется разный тип ракет. В воскресенье, 14 мая, была испытана ракета «Хвансон-12» с высотой полета более 2111 километров и дальностью полета 787 километров. Ракета упала в Японском море, за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2000 километров была достигнута впервые. На следующий день Северная Корея подтвердила предположения японских и южнокорейских военных о том, что ракета летела по навесной траектории — когда изначально пуск проводится почти вертикально. Таким образом удается сократить расстояние от места пуска до точки падения, так как, по расчетам военных, если бы выпущенная 14 мая ракета летала по обычной траектории, она пролетела бы около 4000 километров и могла бы достигнуть Гуама или Гавайских островов.