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06:29 (мск), источник: РИА Новости

КНДР провела третий за две недели пуск баллистической ракеты

ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея провела в понедельник утром по местному времени третий за последние две недели пуск баллистической ракеты, предыдущие два состоялись в воскресенье 14 и 21 мая.

Источник: РИА Новости

Пуск был произведен из района города Вонсан на восточном побережье КНДР. По данным японских и американских официальных лиц, полет ракеты продолжался шесть минут, она пролетела 450 километров и упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ и в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата. Высота полета ракеты составила 100 километров.

Военные Японии и Южной Кореи считают, что был произведен пуск ракеты средней дальности типа «Скад».

Реакция

Реакция на очередной пуск со стороны Южной Кореи и Японии последовала незамедлительно. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ созвал экстренное заседание Совета безопасности Японии и пообещал «вместе с США предпринять конкретные шаги для сдерживания Северной Кореи».

Видео
Северокорейская ракета упала в 500 километрах от России

Министр иностранных дел Фумио Кисида сообщил журналистам, что Япония уже начала взаимодействие с США и Южной Кореей в рамках Совета безопасности ООН. Он добавил, что ситуация вокруг КНДР будет обсуждаться им на встрече с членом Госсовета КНР, ответственным за внешнеполитические дела, Ян Цзечи, который в понедельник приезжает в Токио с визитом.

МИД Южной Кореи осудил пуск, назвав его «откровенным нарушением резолюций совета безопасности ООН», и пообещал принять «жесткие меры» против Севера.

Богатый ассортимент

КНДР проводит пуски ракет с небывало короткими интервалами — в одну неделю. В каждом из испытаний применяется разный тип ракет. В воскресенье, 14 мая, была испытана ракета «Хвансон-12» с высотой полета более 2111 километров и дальностью полета 787 километров. Ракета упала в Японском море, за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2000 километров была достигнута впервые.

На следующий день Северная Корея подтвердила предположения японских и южнокорейских военных о том, что ракета летела по навесной траектории — когда изначально пуск проводится почти вертикально. Таким образом удается сократить расстояние от места пуска до точки падения, так как, по расчетам военных, если бы выпущенная 14 мая ракета летала по обычной траектории, она пролетела бы около 4000 километров и могла бы достигнуть Гуама или Гавайских островов.

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Японские военные склоняются к мнению, что выпущенная ракета была представлена на параде 25 апреля и привлекла тогда внимание специалистов.

Еще через неделю, не успели еще утихнуть страсти по поводу технологического прогресса КНДР, она провела еще одни испытания. В этот раз это была ракета «Пуккыксон-2» — переделанная для наземных пусков баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).

Пуск также был осуществлен в воскресенье вечером. Ракета, выпущенная с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо, пролетела 500 километров и упала в Японское море в 350 километрах от Корейского полуострова вне исключительной экономической зоны Японии.

Что дальше?

По инициативе Японии вопрос о Северной Корее был поднят в числе ключевых на завершившемся в воскресенье саммите G7. В связи с участившимися испытаниями Япония постарается провести через Совет безопасности ООН новые санкции против КНДР. Для этого она заручилась поддержкой США и рассчитывает на «конструктивную позицию», которую займут в этом вопросе Китай и Россия.

В этом смысле большое значение приобретут переговоры прибывающего в Токио Ян Цзечи с секретарем Национального совета безопасности Японии Сётаро Яти и министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой. В то же время еще до третьего испытания правительственные источники сообщили о том, что Япония готовит свой собственный пакет новых санкций против КНДР.

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