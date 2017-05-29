Министр РФ Соколов: «Новосибирская область является ярким примером»

— Все дискуссионные площадки, которые работали в рамках IV Международного форума «Транспорт Сибири-2017», очень важны для нашей транспортной системы, — сказал Максим Соколов. — Всего на форуме работало 11 таких площадок и, конечно, важнейшие были те, которые охватывают межотраслевое взаимодействие различных видов транспорта.

Очень важная тема была поднята на площадке транспортной безопасности — это антитеррористическая защищенность объектов транспортной инфраструктуры, безопасность дорожного движения. Традиционно важна и актуальна для нашей страны тема развития и состояния дорог. И здесь дорожники отработали не только в рамках своих секций, но и на дополнительных площадках, например, по теме развития мостовых сооружений. Новосибирская область здесь является ярким примером. Очень интересная секция была связана с развитием контейнерных и железнодорожных перевозок. И, конечно же, наука и образование — это будущее нашей отрасли, те подходы, которые формируются при обучении студентов, а также повышение квалификации выпускников транспортных вузов, внедрение новых технологий на транспорте.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий напомнил, что «транспортный форум — это не просто дискуссия высоких начальников, но и диалог профессионалов- практиков, которые внедряют новые технологии. И у министра транспорта РФ была возможность услышать итоги дискуссий на профессиональных площадках форума, оценить их полезность в плане практических точек применения».

CПРАВКА VI Международный форум «Транспорт Сибири» и специализированная выставка индустрии транспорта, транспортной и складской логистики и инфраструктуры TransSiberia/Translogistica проходил в Новосибирской области 24—27 мая 2017 года.

Мероприятия форума и выставки посетили эксперты России, Китайской Народной республики, США, Бельгии, Великобритании, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также из 18 российских регионов, всего около восьми тысяч гостей и участников. На выставках с экспозициями были представлены 95 компаний и организаций.