Комитет КНДР: ситуация на Корейском полуострове оказалась крайне взрывоопасной

Такие провокационные действия, отмечается в нем, свидетельствуют о том, что «стремление Вашингтона и южнокорейского марионеточного режима развязать войну против народной республикой достигли максимального уровня». «Ситуация на Корейском полуострове оказалась крайне взрывоопасной», — подчеркивается в заявлении.

В этих условиях, полагают в Пхеньяне, «никто не вправе осуждать естественные меры, принятые КНДР для укрепления национальных ядерных сил сдерживания». Представитель комитета предупредил, что из-за решения Вашингтона провести маневры с привлечением авианосных ударных групп ядерные силы КНДР «будут нацелены в самое сердце противников».

«Армия и народ КНДР полны решимости заставить США, которые десятилетиями совершают невообразимые преступления против корейской нации, понести сокрушительное поражение в результате смертоносных ответных ударов», — указал он.

Ранее сообщалось, что Пентагон проведет в районе Корейского полуострова военно-морские учения, в которых будут задействованы два американских атомных авианосца Ronald Reagan и Carl Vinson.

По сведениям телеканала CNN, Ronald Reagan в настоящее время движется в направлении полуострова, где уже находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят крейсер с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Ticonderoga и два эсминца УРО типа Arleigh Burke. В регионе зафиксированы также несколько американских атомных подлодок.