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07:00 (мск), источник: ТАСС

Комитет КНДР: ситуация на Корейском полуострове оказалась крайне взрывоопасной

ПХЕНЬЯН, 29 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Соединенные Штаты впервые проведут в июне в районе Корейского полуострова маневры с участием сразу двух авианосцев Carl Vinson и Ronald Reagan. Об этом говорится в заявлении представителя Национального комитета в защиту мира КНДР, опубликованном в центральной газете «Нодон синмун».

Источник: Reuters

Такие провокационные действия, отмечается в нем, свидетельствуют о том, что «стремление Вашингтона и южнокорейского марионеточного режима развязать войну против народной республикой достигли максимального уровня». «Ситуация на Корейском полуострове оказалась крайне взрывоопасной», — подчеркивается в заявлении.

В этих условиях, полагают в Пхеньяне, «никто не вправе осуждать естественные меры, принятые КНДР для укрепления национальных ядерных сил сдерживания». Представитель комитета предупредил, что из-за решения Вашингтона провести маневры с привлечением авианосных ударных групп ядерные силы КНДР «будут нацелены в самое сердце противников».

«Армия и народ КНДР полны решимости заставить США, которые десятилетиями совершают невообразимые преступления против корейской нации, понести сокрушительное поражение в результате смертоносных ответных ударов», — указал он.

Ранее сообщалось, что Пентагон проведет в районе Корейского полуострова военно-морские учения, в которых будут задействованы два американских атомных авианосца Ronald Reagan и Carl Vinson.

По сведениям телеканала CNN, Ronald Reagan в настоящее время движется в направлении полуострова, где уже находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят крейсер с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Ticonderoga и два эсминца УРО типа Arleigh Burke. В регионе зафиксированы также несколько американских атомных подлодок.

Комментарии
1
Андрей Z
Провокационные действия Америки и южнокорейского марионеточного режима, готовы развязать войну.
Отсутствие хаоса и наличие ресурсов в Азии требуют от США начать агресивные действия против надуманого агрессора.
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