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07:31 (мск), источник: Om1.ru

Стали известны предварительные победители праймериз «Единой России» в Омске

Результаты оказались неожиданными.

Сегодня, 29 мая, стали известны предварительные результаты праймериз «Единой России» в Горсовет Омска.

  • Избирательный округ № 1 — действующий депутат Заксобрания Валерий Кокорин, на втором месте — депутат Горсовета Ирина Матвеенко, третий — доверенное лицо Кокорина Анатолий Канунников.
  • Избирательный округ № 2 — победил Сергей Грушичев, второй — Александр Тихонов, третий Иван Трофимов.
  • Избирательный округ № 3 победу одержал депутат Горсовета Сергей Дроздов, второй — Василий Аксютин, третья — Сюзанна Егиян.
  • Избирательный округ № 4 Дмитрий Савельев набрал больше всех голосов, на втором месте Алексей Свитнев, третий Иван Беланов.
  • Избирательный округ № 5 Георгий Архипов одержал победу над депутатом Горсовета Александром Ивановым.
  • Избирательный округ № 6 член организации «Оплот» Олег Афанасьев каким-то фантастическим образом обошел помощника депутат Андрея Голушко Романа Луща, ставшего третьим. Вторая Наталья Чебыкина.
  • Избирательный округ № 7 «оплотовец» Дмитрий Сахань победил депутата Горсовета Дмитрия Лицкевича.
  • Избирательный округ № 8 Алексей Сокин набрал больше всего голосов, вторая Инна Гомолко из «Оплота», третий — журналист «12 канала» Владимир Мутовкин.
  • Избирательный округ № 9 глава медсанчасти № 7, депутат Горсовета Сергей Быструшкин победил Юрия Иванищева и экс-кандидата в мэры Омска Андрея Ерошевича.
  • Избирательный округ № 11 Юрист Ринат Карымов обошел Глеба Летягина и Андрея Денисова.
  • Избирательный округ № 12 Экс-эсер Алексей Провозин победил члена «Молодой гвардии» Илью Бубнова и Евгения Золотарева.
  • Избирательный округ № 15 Действующий депутат Горсовета Светлана Студеникина стала первой. Второй — Антон Ремнев.
  • Избирательный округ № 16 Юрий Козловский обошел гендиреткора компании «РУСШИНА-Инвест» Алексея Триппеля.
  • Избирательный округ № 17 Член «Оплота» Андрей Ткачук победил журналиста Павла Королькова и дептуата Горсовета Андрея Никитина.
  • Избирательный округ № 18 Александр Калякин обошел главу фракции «Единая Россия» в Горсовете Николая Чиракова.
  • Избирательный округ № 19 депутат Горсовета Виталий Путинцев обошел главу медиахолдинга Максима Астафьева и Сергея Дворецкого.

Список победителей праймериз ЕР в Омске

  • Избирательный округ № 1. Валерий Кокорин Ирина Матвеенко Анатолий Канунников
  • Избирательный округ № 2. Сергей Грушичев Александр Тихонов Иван Трофимов
  • Избирательный округ № 3. Сергей Дроздов Василий Аксютин Сюзанна Егиян
  • Избирательный округ № 4. Дмитрий Савельев Алексей Свитнев Иван Беланов
  • Избирательный округ № 5. Георгий Архипов Алексендр Иванов
  • Избирательный округ № 6. Олег Афанасьев Наталья Чебыкина Роман Лущ
  • Избирательный округ № 7. Дмитрий Сахань Дмитрий Лицкевич
  • Избирательный округ № 8. Алексей Сокин Инна Гомолко Владимир Мутовкин
  • Избирательный округ № 9. Сергей Быструшкин Юрий Иванищев Андрей Ерошевич
  • Избирательный округ № 11. Ринат Карымов Глеб Летягин Андрей Денисов
  • Избирательный округ № 12. Алексей Провозин Илья Бубнов Евгений Золотарев
  • Избирательный округ № 15. Светлана Студеникина Антон Ремнев
  • Избирательный округ № 16. Юрий Козловский Алексей Триппель
  • Избирательный округ № 17. Андрей Ткачук Павел Корольков Андрей Никитин
  • Избирательный округ № 18. Александр Калякин Николай Чираков
  • Избирательный округ № 19. Виталий Путинцев Максим Астафьев Сергей Дворецкий

Отметим, что это предварительные результаты праймериз «Единой России». Окончательно победители станут известны сегодня в 12 часов дня.

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