Стали известны предварительные победители праймериз «Единой России» в Омске

Сегодня, 29 мая, стали известны предварительные результаты праймериз «Единой России» в Горсовет Омска.
- Избирательный округ № 1 — действующий депутат Заксобрания Валерий Кокорин, на втором месте — депутат Горсовета Ирина Матвеенко, третий — доверенное лицо Кокорина Анатолий Канунников.
- Избирательный округ № 2 — победил Сергей Грушичев, второй — Александр Тихонов, третий Иван Трофимов.
- Избирательный округ № 3 победу одержал депутат Горсовета Сергей Дроздов, второй — Василий Аксютин, третья — Сюзанна Егиян.
- Избирательный округ № 4 Дмитрий Савельев набрал больше всех голосов, на втором месте Алексей Свитнев, третий Иван Беланов.
- Избирательный округ № 5 Георгий Архипов одержал победу над депутатом Горсовета Александром Ивановым.
- Избирательный округ № 6 член организации «Оплот» Олег Афанасьев каким-то фантастическим образом обошел помощника депутат Андрея Голушко Романа Луща, ставшего третьим. Вторая Наталья Чебыкина.
- Избирательный округ № 7 «оплотовец» Дмитрий Сахань победил депутата Горсовета Дмитрия Лицкевича.
- Избирательный округ № 8 Алексей Сокин набрал больше всего голосов, вторая Инна Гомолко из «Оплота», третий — журналист «12 канала» Владимир Мутовкин.
- Избирательный округ № 9 глава медсанчасти № 7, депутат Горсовета Сергей Быструшкин победил Юрия Иванищева и экс-кандидата в мэры Омска Андрея Ерошевича.
- Избирательный округ № 11 Юрист Ринат Карымов обошел Глеба Летягина и Андрея Денисова.
- Избирательный округ № 12 Экс-эсер Алексей Провозин победил члена «Молодой гвардии» Илью Бубнова и Евгения Золотарева.
- Избирательный округ № 15 Действующий депутат Горсовета Светлана Студеникина стала первой. Второй — Антон Ремнев.
- Избирательный округ № 16 Юрий Козловский обошел гендиреткора компании «РУСШИНА-Инвест» Алексея Триппеля.
- Избирательный округ № 17 Член «Оплота» Андрей Ткачук победил журналиста Павла Королькова и дептуата Горсовета Андрея Никитина.
- Избирательный округ № 18 Александр Калякин обошел главу фракции «Единая Россия» в Горсовете Николая Чиракова.
- Избирательный округ № 19 депутат Горсовета Виталий Путинцев обошел главу медиахолдинга Максима Астафьева и Сергея Дворецкого.
Список победителей праймериз ЕР в Омске
- Избирательный округ № 1. Валерий Кокорин Ирина Матвеенко Анатолий Канунников
- Избирательный округ № 2. Сергей Грушичев Александр Тихонов Иван Трофимов
- Избирательный округ № 3. Сергей Дроздов Василий Аксютин Сюзанна Егиян
- Избирательный округ № 4. Дмитрий Савельев Алексей Свитнев Иван Беланов
- Избирательный округ № 5. Георгий Архипов Алексендр Иванов
- Избирательный округ № 6. Олег Афанасьев Наталья Чебыкина Роман Лущ
- Избирательный округ № 7. Дмитрий Сахань Дмитрий Лицкевич
- Избирательный округ № 8. Алексей Сокин Инна Гомолко Владимир Мутовкин
- Избирательный округ № 9. Сергей Быструшкин Юрий Иванищев Андрей Ерошевич
- Избирательный округ № 11. Ринат Карымов Глеб Летягин Андрей Денисов
- Избирательный округ № 12. Алексей Провозин Илья Бубнов Евгений Золотарев
- Избирательный округ № 15. Светлана Студеникина Антон Ремнев
- Избирательный округ № 16. Юрий Козловский Алексей Триппель
- Избирательный округ № 17. Андрей Ткачук Павел Корольков Андрей Никитин
- Избирательный округ № 18. Александр Калякин Николай Чираков
- Избирательный округ № 19. Виталий Путинцев Максим Астафьев Сергей Дворецкий
Отметим, что это предварительные результаты праймериз «Единой России». Окончательно победители станут известны сегодня в 12 часов дня.