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08:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские депутаты собираются упразднить комиссию по БЖ и экологии

Вопрос о ликвидации одной и девяти комиссий рассмотрят на заседании.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты красноярского Горсовета рассмотрят вопрос о ликвидации комиссии по вопросам жизнедеятельности и экологии. По мнению народных избранников, основные функции органа можно передать комиссии по ЖКХ и транспорту, переименовав ее. Окончательное решение будет принято на сессии 30 мая.

Членами комиссии по безопасности ЖД и экологии были 10 депутатов, председателя у нее не было, а в 2017 году полный состав комитета собирался только два раза — в феврале и мае.

Согласно информации на сайте Горсовета, комиссия решала вопросы с организацией охраны общественного порядка в городе, с организацией деятельности аварийно-спасательных служб Красноярска, с контролем мероприятий по охране окружающей среды в границах города и др.

Отметим, что сейчас в Горсовете действуют 9 комиссий. Вопрос об упразднении одной их них встал еще в апреле 2017 года.

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