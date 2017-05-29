Красноярские депутаты собираются упразднить комиссию по БЖ и экологии
Вопрос о ликвидации одной и девяти комиссий рассмотрят на заседании.
Вопрос о ликвидации одной и девяти комиссий рассмотрят на заседании.
Депутаты красноярского Горсовета рассмотрят вопрос о ликвидации комиссии по вопросам жизнедеятельности и экологии. По мнению народных избранников, основные функции органа можно передать комиссии по ЖКХ и транспорту, переименовав ее. Окончательное решение будет принято на сессии 30 мая.
Членами комиссии по безопасности ЖД и экологии были 10 депутатов, председателя у нее не было, а в 2017 году полный состав комитета собирался только два раза — в феврале и мае.
Согласно информации на сайте Горсовета, комиссия решала вопросы с организацией охраны общественного порядка в городе, с организацией деятельности
Отметим, что сейчас в Горсовете действуют 9 комиссий. Вопрос об упразднении одной их них встал еще в апреле 2017 года.