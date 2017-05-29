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08:51 (мск), источник: Обозреватель

Темная сторона безвиза: в ЕС предупредили о росте числа отказов во въезде украинцам

В результате либерализации визового режима бремя проверки цели въезда будет ложиться на плечи исключительно пограничников.

Источник: AP 2017

Со вступлением в силу безвизового режима между Евросоюзом и Украиной на польско-украинской границе вырастет количество отказов во въезде.

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Об этом информирует Пограничная служба Польши в ответ на информационный запрос Укринформа.

Причиной этому послужит то, что безвизовым режимом будут пытаться воспользоваться лица, которым ранее могло бы быть отказано во въезде еще на этапе получения визы.

В польском ведомстве отметили, что в результате либерализации визового режима бремя проверки цели въезда будет ложиться на плечи исключительно пограничников, которые будут выполнять задачи в процессе пограничной проверки.

«Проверка цели въезда на территорию Польши является одним из важнейших элементов пограничного контроля с точки зрения безопасности страны. Мы предполагаем, что в результате отмены визового режима на границе появится больше туристов, которые в нынешних условиях не получили бы визы, следовательно, увеличится количество отказов во въезде на территорию Польши», — информируют польские пограничники.

Как сообщал «Обозреватель», 17 мая в Страсбурге Украина официально получила безвиз с Евросоюзом после подписания законодательного решения о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины. Таким образом для украинцев откроют границы 34 страны ЕС.

Позже в ЕС назвали официальную дату старта безвизовых поездок для украинцев.

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