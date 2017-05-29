Бывший соперник Трампа назвал его главной проблемой «Твиттер»

«Если ты пишешь в «Твиттере каждый день и жалуешься на СМИ и жалуешься на отношение к себе, ты отвлекаешься и не можешь успешно работать. Вот что я хочу сказать», — заявил Санторум в камеру во время утренней телепередачи на Си-эн-эн.

«Последние девять дней, я надеюсь, показали президенту, что если ты не отвлекаешься, следуешь определенному сценарию, фокусируешься на политике и работаешь над тем, о чем говорил во время кампании и что понравилось американцам, ты можешь быть отличным президентом», — добавил он.

Санторум рассказал о своих рекомендациях на следующий день после завершения девятидневного зарубежного турне Трампа.

За время поездки в «Твиттере» Трампа появлялись только нейтральные сообщения с отчетами о выступлениях и выражением благодарности.

Однако сразу после возвращения президент США в очередной раз обрушился с критикой на СМИ, опубликовав сообщение: