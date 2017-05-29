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08:50 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Бывший соперник Трампа назвал его главной проблемой «Твиттер»

Бывший американский сенатор Рик Санторум, претендовавший на право выдвинуться в президенты США от Республиканской партии, но проигравший Дональду Трампу, заявил, что администрация Трампа могла бы нормально работать, если бы президент прекратил делать одну вещь — писать в «Твиттере».

Источник: Reuters
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«Если ты пишешь в «Твиттере каждый день и жалуешься на СМИ и жалуешься на отношение к себе, ты отвлекаешься и не можешь успешно работать. Вот что я хочу сказать», — заявил Санторум в камеру во время утренней телепередачи на Си-эн-эн.

«Последние девять дней, я надеюсь, показали президенту, что если ты не отвлекаешься, следуешь определенному сценарию, фокусируешься на политике и работаешь над тем, о чем говорил во время кампании и что понравилось американцам, ты можешь быть отличным президентом», — добавил он.

Санторум рассказал о своих рекомендациях на следующий день после завершения девятидневного зарубежного турне Трампа.

За время поездки в «Твиттере» Трампа появлялись только нейтральные сообщения с отчетами о выступлениях и выражением благодарности.

Однако сразу после возвращения президент США в очередной раз обрушился с критикой на СМИ, опубликовав сообщение:

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«Я считаю, что многие утечки из Белого дома, — это сфабрикованная ложь, созданная средствами массовой информации #FakeNews», — написал он.

По всей видимости, Трамп узнал о совете Санторума, но решил к нему не прислушиваться.

«Лживые СМИ упорно стараются выставить в невыгодном свете и дискредитировать мои действия в социальных сетях, потому что не хотят, чтобы Америка узнала реальное положение дел», — написал президент США спустя несколько часов после выхода интервью экс-сенатора.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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