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09:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Жители Кубани определили будущих кандидатов в Заксобрание

Единый день предварительного голосования прошёл при высокой активности избирателей.

В Краснодарском крае жители региона определились с кандидатурами претендентов на парламентские кресла. В единый день предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты регионального Законодательного собрания Кубани шестого созыва, который прошёл в крае 28 мая, за два часа до закрытия проголосовало почти 10% избирателей — почти 371 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

На сегодня общая численность избирателей в регионе превышает 4 млн человек.

Как отметил секретарь регионального отделения партии Николай Гриценко, голосование прошло в целом спокойно, при достаточно высокой активности избирателей.

Всего в бюллетени для тайного голосования были включены 212 фамилий. В предварительном голосовании приняли участие 151 член партии, 26 сторонников и 35 беспартийных.

Отдать свой голос за понравившегося кандидата жители Кубани смогли на 543 счётных участках, которые работали с 08:00 до 20:00 28 мая.

«Выборы прошли с соблюдением основных принципов предварительного голосования — конкурентности, открытости и легитимности», — отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Гриценко.

Как заявил в преддверии предварительного голосования секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов, требования к участникам предварительного голосования включают в себя не только формальности в виде документов, но и морально-этическую составляющую.

«К сожалению, во власть в ряде регионов до сих пор пытаются попасть темные личности, выходцы из криминальных и околокриминальных кругов», — заявил Неверов.

По его словам, сигналы о том, что выходцы из 90-х годов, которых чаще знают не по имени, а по криминальным кличкам, пытаются провести своих людей в разные органы власти, поступают из нескольких регионов России.

При этом Сергей Неверов заверил, что атмосфера «тотальной нетерпимости к коррупции и криминалу» будет создана во всех регионах России, вне зависимости от того, на каком расстоянии от Москвы они находятся.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва состоятся в сентябре 2017 года в единый день голосования.

Вместо 100 парламентариев, работающих в нынешнем созыве, принимать законы будут только 70. Такие изменения в Устав Кубани народные избранники внесли в январе 2016 года. Избираться парламентарии будут как и прежде — по смешанной системе.

В тройку лидеров общекраевой части списка участников праймериз от «Единой России» в Краснодарском крае вошли председатель Заксобрания Кубани Владимир Бекетов, вице-губернатор Юрий Бурлачко, главный врач Краснодарской краевой больницы № 1 Владимир Порханов.

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