Виктор Толоконский стал самым бедным губернатором в Сибири

Декларационная кампания — 2016 для глав субъектов сибирских регионов подошла к концу. По итогам прошлого года самым богатым губернатором стал врио главы Томской области Сергей Жвачкин. Он задекларировал 13 млн руб.

В два с лишним раза меньше получил глава Республики Хакасия Виктор Зимин, заняв вторую строчку в рейтинге. Его доход составил 6,14 млн руб.

Следом за Зиминым идет губернатор Омской области Виктор Назаров с доходом в 5,91 млн руб. Доходы остальных руководителей сибирских регионов держатся на уровне 3−5,4 млн руб.

Самым бедным представителем губернаторского корпуса Сибири оказался руководитель Красноярского края Виктор Толоконский, сообщает портал «Омск здесь». В 2016 году он заработал 2,82 млн руб. Толоконский владеет половиной квартиры площадью 304,5 кв. м и пользуется жилым домом площадью 493,6 кв. м. (речь идет о «губернаторском» коттедже в поселке «Сосны»).