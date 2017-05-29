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09:50 (мск), источник: Известия.Ру

Путин подписал закон о надзоре за освободившимися из заключения террористами

Накануне документ был одобрен Госдумой и Совфедом.

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 28 мая.

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Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди нововведений — установление административного надзора за совершеннолетними лицами, освобожденными из мест лишения свободы и судимыми за терроризм, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступных действий и другие правонарушения.

Закон был принят Государственной Думой 17 мая 2017 года, одобрен Советом Федерации 24 мая 2017 года.

Комментарии
11
Андрей Соколов
а некоторые террористы так и управляют страной.
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Геннадий Петропольский
лучше бы закон принял, по которому чиновники и госслужащие за свои преступления и взятки получали гарантированные сроки, да ещё и в двойном размере, чтоб неповадно было, чтоб судей можно было судить за их "деятельность", мошенников, вытягивающих из пожилых людей сотни тысяч, а их отпускают через день, посадив пару мелких сошек для отвода глаз, чиновники за кражу миллионов выходят сухими из воды, а парнишке, который покемонов в церкви ловил - 3 года условно и вся жизнь, которая впереди, испорчена этим клеймом! нельзя было штрафом и административными работами на полгода обойтись? где справедливость?
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Сергей Саморуков
Да дайте им Героев России и денег . Вроде б так сейчас принято .
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