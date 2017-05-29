Путин подписал закон о надзоре за освободившимися из заключения террористами

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 28 мая.

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Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди нововведений — установление административного надзора за совершеннолетними лицами, освобожденными из мест лишения свободы и судимыми за терроризм, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступных действий и другие правонарушения.

Закон был принят Государственной Думой 17 мая 2017 года, одобрен Советом Федерации 24 мая 2017 года.