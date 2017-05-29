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10:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области переизбран в президиум ЦК КПРФ

Председателем центрального комитета партии избран Геннадий Зюганов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко переизбран в президиум центрального комитета КПРФ. Информация об этом опубликована на сайте партии. Председателем ЦК избран бессменный лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В состав президиума центрального комитета также вошли Николай Васильев, Георгий Камнев, Николай Коломейцев, Борис Комоцкий, Сергей Левченко, Анатолий Локоть, Валерий Рашкин, Сергей Решульский, Николай Харитонов, Ольга Ходунова, Валентин Шурчанов», — сообщается на сайте партии.

После завершения работы 17-го съезда КПРФ вновь избранный состав центрального комитета партии собрался на свой первый пленум.

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