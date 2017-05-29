Управлению госконтроля Хабаровского края следовало выйти к пикетирующим — Никонов

Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.

Безразличие управления госконтроля Хабаровского края к пикетам может послужить сигналом для проверок в учреждении. Чиновникам стоило лично выслушать претензии граждан, собравшихся на акции, сообщил корр. ИА AmurMedia депутат Хабаровской городской думы Андрей Никонов.

Ранее агентство сообщало, что пикет с заявленной темой «Коррупционные проявления в управлении государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края» состоялся на Комсомольской площади. В пикетировании приняли участие около 200 жителей краевого центра, среди которых были неравнодушные граждане, а также представители сферы ЖКХ.

По мнению депутата гордумы Андрея Никонова, руководству управления необходимо было посетить пикет лично и выслушать людей.

— ЖКХ — сфера, безусловно, сложная, вокруг нее часто возникают конфликты. И тот факт, что люди вышли на пикет, сигнализирует о том, что проблемы не у одного дома или района. Кроме того, жалуются уже и управляющие компании, на что тоже стоит обратить внимание. В такой ситуации нужно было не просто идти, а бежать своими ножками, подняться с теплого кресла и выслушать, что не устраивает людей. Если есть слухи — развеять их, — категорически уверен Андрей Никонов.

Более того, уверен парламентарий, если в дальнейшем управление не будет реагировать на подобные пикеты, то это должно стать сигналом для проверки.

— Нужно не забывать, что чиновник, в первую очередь, слуга народа. Конечно, решение проблем людей — долгий и сложный процесс. Бывали вопросы, с которыми мне приходилось разбираться до полугода. Но, как минимум, встретиться с людьми, выйти к ним — в этом нет ничего сложного, — заключил Андрей Никонов.