В рекордные сроки удалось собрать необходимые подписи для отставки Киртоакэ

Инициативной группе удалось это сделать всего за 18 дней при отведенных для выполнения этой задачи 60 днях. Радостным известием на своей странице поделился председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан. — 65 тысяч 838 подписей. За 18 дней. На 1400 подписей больше, чем нужно.

В ближайшее время мы сообщим, что и как будем делать дальше, — написал он, поблагодарив почти 800 человек, которые собирали подписи, а также всех граждан, которые поддержали эту инициативу.

Сбор подписей в поддержку инициативы Партии социалистов организовать референдум по отставке генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ стартовал 11 мая.

Инициативной группе отвели 60 дней для сбора 64 тысяч 411 подписей, необходимых для проведения плебисцита. Первым свою подпись поставил президент Молдовы Игорь Додон, который выразил уверенность, что в этом году градоначальник уйдет в отставку.

На прошлой неделе Дорин Киртоакэ был арестован. После этого Ион Чебан сообщил, что Либеральная партия перестала существовать.