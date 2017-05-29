Путин решит судьбу «грозы омских чиновников» из Центрального райсуда
Квалификационная коллегия судей Омской области приняла очередное решение — рекомендовать судью Алексея Полищука в качестве заместителя председателя Центрального райсуда.
Квалификационная коллегия судей Омской области приняла очередное решение — рекомендовать судью Алексея Полищука в качестве заместителя председателя Центрального райсуда.
Для судьи это будет уже вторым сроком на этой должности.
Напомним, судья Алексей Полищук стал известен своей непримиримостью с коррупционерами в омской власти. Два его самых громких уголовных дела закончились обвинительными приговорами — сначала на 2 года в тюрьму отправился
Отметим, что срок полномочий «грозы омских чиновников» заканчивается в сентябре, а решение его дальнейшей судьбы теперь возлагается на президента России Владимира Путина, который лично утверждает судей.