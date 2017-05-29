Путин решит судьбу «грозы омских чиновников» из Центрального райсуда

Для судьи это будет уже вторым сроком на этой должности.

Напомним, судья Алексей Полищук стал известен своей непримиримостью с коррупционерами в омской власти. Два его самых громких уголовных дела закончились обвинительными приговорами — сначала на 2 года в тюрьму отправился экс-министр имущественных отношений Омской области Александр Стерлягов, а вслед за ним на 5,5 лет — бывший первый вице-губернатор региона Юрий Гамбург.

Отметим, что срок полномочий «грозы омских чиновников» заканчивается в сентябре, а решение его дальнейшей судьбы теперь возлагается на президента России Владимира Путина, который лично утверждает судей.