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09:58 (мск), источник: СуперОмск

Путин решит судьбу «грозы омских чиновников» из Центрального райсуда

Квалификационная коллегия судей Омской области приняла очередное решение — рекомендовать судью Алексея Полищука в качестве заместителя председателя Центрального райсуда.

Источник: РИА "Новости"

Для судьи это будет уже вторым сроком на этой должности.

Напомним, судья Алексей Полищук стал известен своей непримиримостью с коррупционерами в омской власти. Два его самых громких уголовных дела закончились обвинительными приговорами — сначала на 2 года в тюрьму отправился экс-министр имущественных отношений Омской области Александр Стерлягов, а вслед за ним на 5,5 лет — бывший первый вице-губернатор региона Юрий Гамбург.

Отметим, что срок полномочий «грозы омских чиновников» заканчивается в сентябре, а решение его дальнейшей судьбы теперь возлагается на президента России Владимира Путина, который лично утверждает судей.

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