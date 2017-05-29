Сергей Горшков возглавил МКУ «Управление ГО ЧС Нижнего Новгорода» 29 мая

По словам сити-менеджера, Сергей Горшков — кадровый военный с юридическим образованием.

«Он не понаслышке знаком с работой МЧС. Последнее место работы Сергея Горшкова — начальник управления Центра экстренного реагирования национального “Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ” города Москвы. Я уверен, что работа будет поставлена на высоком уровне», — отметил Сергей Белов.

Напомним, что прежний руководитель МКУ «Управление ГО ЧС Нижнего Новгорода» Александр Симаков покинул свой пост в апреле 2017 года. На этот пост Симаков был назначен в январе 2014 года.