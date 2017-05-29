Сергей Горшков возглавил МКУ «Управление ГО ЧС Нижнего Новгорода» 29 мая
Сергей Горшков возглавил МКУ «Управление ГО ЧС Нижнего Новгорода». Об этом сообщил глава администрации города Сергей Белов на оперативном совещании 29 мая 2017 года.
Сергей Горшков возглавил МКУ «Управление ГО ЧС Нижнего Новгорода». Об этом сообщил глава администрации города Сергей Белов на оперативном совещании 29 мая 2017 года.
По словам
«Он не понаслышке знаком с работой МЧС. Последнее место работы Сергея Горшкова — начальник управления Центра экстренного реагирования национального “Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ” города Москвы. Я уверен, что работа будет поставлена на высоком уровне», — отметил Сергей Белов.
Напомним, что прежний руководитель МКУ «Управление ГО ЧС Нижнего Новгорода» Александр Симаков покинул свой пост в апреле 2017 года. На этот пост Симаков был назначен в январе 2014 года.