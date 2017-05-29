Российский МИД осудил новые ракетные пуски КНДР

«Естественно, мы осуждаем, озабоченны развитием событий. Но одновременно мы и наших партнёров, с которыми мы работаем над этой темой, призываем к проявлению сдержанности», — сказал российский дипломат журналистам.

КНДР провела третий за две недели пуск баллистической ракеты

КНДР произвела очередной пуск ракеты в 5.40 понедельника (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа «Скад».

Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест и осуждение «в самых жестких выражениях».