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10:19 (мск), источник: РИА Новости

Российский МИД осудил новые ракетные пуски КНДР

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Москва осуждает новые ракетные пуски КНДР, но в то же время призывает мировое сообщество к сдержанности, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

Источник: РИА Новости

«Естественно, мы осуждаем, озабоченны развитием событий. Но одновременно мы и наших партнёров, с которыми мы работаем над этой темой, призываем к проявлению сдержанности», — сказал российский дипломат журналистам.

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КНДР произвела очередной пуск ракеты в 5.40 понедельника (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа «Скад».

Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест и осуждение «в самых жестких выражениях».

Пуск ракеты генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал предпринять «вместе с США конкретные шаги».

Комментарии
5
Дядя Сухов
Эт точно - сказал товарищ Сухов
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арсений сидоров
Если бы был атом у всех арабских государств-я сомневаюсь ,что там бы были америкосы с союзничками
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Александр Романов
Наконец то РФ официально заявила свою позицию. Но все же как то невнятно.
Видимо, больше для того, чтобы потом сказать: мы тоже осуждали.
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