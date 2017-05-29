Владивосток, 29 мая, PrimaMedia.

Лидеры праймериз «Единой России» определились во Владивостоке. Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования утвердил 29 мая результаты. Впрочем, итоговое слово за региональным политсоветом, который примет решение по кандидатам, которые представят партию на выборах в Думу Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Победители праймериз определялись путем рейтингового голосования. Каждый избиратель мог выбрать не одного, а нескольких кандидатов. Этот формат, по мнению организаторов кампании, отвечает главным принципам предварительного голосования: конкурентность, открытость и легитимность. Явка на предварительное голосование, прошедшее 28 мая, составила 5,74% (25 725 человек). Результаты уже определены. Как стало известно агентству, их окончательно утвердит региональный политсовет, заседание которого состоится 30 мая.

Тройки лидеров по округам:

Округ № 1 — Николай Голояд 59,8%, Роза Чемерис 59,02%, Роман Санклер 49,68%;.

Округ № 2 — Виктор Федоров 78,9%, Дмитрий Поташев 62,7%, Михаил Веселов 57,1%;.

Округ № 3 — Владимир Исаков 95,43%, Денис Русинов 94,97%, Екатерина Рассоленко 88,22%;.

Округ № 4 — Наталья Войновская 61,44%, Александр Приходько 23,05%, Сергей Мильвит 10,6%;.

Округ № 5 — Олег Вельгодский 56,91%, Лилия Полозова 47,07%, Сергей Бочин 46,58%;.

Округ № 6 — Александр Бондяев 68,83%, Юрий Корсаков 56,5%, Кирилл Сергута 49,91%;.

Округ № 7 — Василиса Сысоева 97,6%, Нина Савойская 64,2%, Ольга Забелина 16,89%;.

Округ № 8 — Дмитрий Пенязь 86,33%, Юрий Попов 84,11%, Андрей Базилевский 83,89%;.

Округ № 9 — Елена Новицкая 86,01%, Александр Щербаков 85,93%, Дмитрий Легкий 83,49%;.

Округ № 10 — Виктор Аблапов 90,53%, Евгений Пименов 89,54%, Александр Боровик 16,7%;.

Округ № 11 — Людмила Таран 68%, Евгений Недбай 66,67%, Алексей Житников 13,76%;.

Округ № 12 — Станислав Примаченко 95,74%, Дмитрий Максименко 25,34%, Максим Беркут 4,43%;.

Округ № 13 — Сергей Легкий 80,48%, Олег Назарьев 70,4%, Дмитрий Куренцов 12,97%;.

Округ № 14 — Александр Кирилюк 44,63%, Оксана Лакомкина 41,81%, Александр Старжинский 16,01%;.

Округ № 15 — Сергей Немировский 71,61%, Юрий Машаров 36%, Александр Лапицкий 9,9%;.

Округ № 16 — Кирилл Григорьев 87,53%, Евгения Тышкевич 33,28%, Денис Валишин 28,14%;.

Округ № 17 — Артур Ахоян 90,9%, Яков Авдошкин 41,78%, Павел Ёсино 16,78%.