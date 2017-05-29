В свердловских «Патриотах России» сменился руководитель
На конференции свердловского регионального отделения «Патриотов России» избрали нового председателя. Им стал Константин Худяков.
На конференции свердловского регионального отделения «Патриотов России» избрали нового председателя. Им стал Константин Худяков.
Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении партии.
На конференции присутствовали делегаты от трех местных отделений партии, которые также для управления отделением партии избрали новый комитет из пяти человек.
«Патриоты России» партия, безусловно, с потенциалом развития и недооценена в нашем регионе, поэтому задача нового руководства «перезапустить» этот бренд в Свердловской области. У нас сформировано одно из самых молодых региональных отделений — это слаженная команда профессионалов, готовых работать и заряженных на результат. В этом году состоятся выборы губернатора области и депутатов в 49 муниципалитетах. По возможности будем стараться принимать активное участие в избирательных кампаниях, — прокомментировал Константин Худяков.