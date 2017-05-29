В свердловских «Патриотах России» сменился руководитель

Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении партии.

На конференции присутствовали делегаты от трех местных отделений партии, которые также для управления отделением партии избрали новый комитет из пяти человек.

«Патриоты России» партия, безусловно, с потенциалом развития и недооценена в нашем регионе, поэтому задача нового руководства «перезапустить» этот бренд в Свердловской области. У нас сформировано одно из самых молодых региональных отделений — это слаженная команда профессионалов, готовых работать и заряженных на результат. В этом году состоятся выборы губернатора области и депутатов в 49 муниципалитетах. По возможности будем стараться принимать активное участие в избирательных кампаниях, — прокомментировал Константин Худяков.