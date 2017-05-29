Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: Ту-160 одним залпом может снести десяток американских штатов
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
СМИ узнали, о чем Китай предупредил Соединенные Штаты Америки
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Mercedes готовит новую модель EQ
Необычная викторина по «Звездным войнам»
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14События недели в фотографиях
9Теракт в Манчестере
11:01 (мск), источник: РИА Новости

В Совфеде поддержали назначение Небензи постпредом при ООН

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации поддержал назначение замглавы МИД России Василия Небензи постпредом России при ООН, рассказал РИА Новости источник в комитете.

Источник: РИА "Новости"

На вопрос агентства об одобрении кандидатуры Небензи он ответил утвердительно.

Ранее это назначение обсудил Международный комитет Госдумы. Источник в комитете заявил РИА Новости, что депутаты одобрили кандидатуру дипломата.

Читайте также
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе

Москва рассчитывает, что Небензя поедет в Нью-Йорк в качестве постпреда при ООН уже летом.

Согласно российской конституции, президент назначает и отзывает дипломатических представителей России в иностранных государствах и международных организациях после консультаций с профильными комитетами палат Федерального собрания.

Небензя занимает пост замглавы МИД с 2013 года, ранее он возглавлял в министерстве Департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, был заместителем постпреда при ВТО в Женеве, старшим советником постоянного представительства при ООН.

Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до 65-летия. Он занимал этот пост с 8 апреля 2006 года.

Комментарии
1
олег липатов
...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Зверь' Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Брюсселе
Выпускники 2017 года напишут свой первый ЕГЭ
МИД России осудил новые ракетные пуски Северной Кореи
Путин подписал закон о надзоре за освободившимися террористами
В понедельник Макрон сводит Путина на выставку в Версале
Минэнерго сообщило о масштабной энергоаварии в Сибири
Вакансия мечты: путешествовать по миру и получать за это деньги
Спорт
Месси в четвертый раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы» 29-летний аргентинец в завершившемся чемпионате Испании забил 37 голов
Авто
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов Эта самая необъективная статья в истории «Авто Mail.Ru». Ведь мы решили выбрать пять самых красивых внедорожников (и кроссоверов) на нашем рынке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения» София Коппола, Николь Кидман, Колин Фаррелл и Кирстен Данст представили совместный фильм на Каннском кинофестивале
Недвижимость
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Застройщик предложил пожить в его новостройке за зарплату
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке Актриса «забыла» надеть в Диснейлэнд нижнее белье.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь