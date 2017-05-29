В Совфеде поддержали назначение Небензи постпредом при ООН

Ранее это назначение обсудил Международный комитет Госдумы. Источник в комитете заявил РИА Новости, что депутаты одобрили кандидатуру дипломата.

На вопрос агентства об одобрении кандидатуры Небензи он ответил утвердительно.

Москва рассчитывает, что Небензя поедет в Нью-Йорк в качестве постпреда при ООН уже летом.

Согласно российской конституции, президент назначает и отзывает дипломатических представителей России в иностранных государствах и международных организациях после консультаций с профильными комитетами палат Федерального собрания.

Небензя занимает пост замглавы МИД с 2013 года, ранее он возглавлял в министерстве Департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, был заместителем постпреда при ВТО в Женеве, старшим советником постоянного представительства при ООН.

Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до 65-летия. Он занимал этот пост с 8 апреля 2006 года.