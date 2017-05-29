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11:26 (мск), источник: Newslab.ru

Президенту России доложили о конфликте красноярских властей с владельцами павильонов

Ситуацию со сносом павильонов в городе назвали напряженной.

Источник: AP 2017

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов рассказал президенту Владимиру Путину о конфликте красноярских бизнесменов и мэрии из-за сноса павильонов. 26 мая на встрече в Кремле уполномоченный по защите прав предпринимателей представил президенту очередной доклад о работе в сфере предпринимательства.

Самой важной на сегодняшний день проблемой в целом по стране Титов назвал уголовное преследование предпринимателей, среди других — рост тарифов на услуги инфраструктурных монополий, банкротство банков и «сгорающие» счета предпринимателей, а также рост количества форм отчетности.

Также он обратил внимание на снос нестационарных торговых объектов и привел в пример Красноярск. Напомним, 24 мая предприниматели города вышли на митинг против массового снова временных сооружений. Бизнесмены требовали от чиновников отменить ликвидацию павильонов и выразили недоверие властям, но в этот же день администрация заявила, что работа в этом направлении продолжится. В мэрии объяснили это заботой о комфорте горожан.

«Мы сейчас видим, например, в Красноярске достаточно напряженная сегодня ситуация: больше 500 предпринимателей могут лишиться своих мест. Понятно, что там нужно решать вопросы Универсиады, но надо решать, давать какие-то компенсации или по закону», — рассказал Титов.

Он попросил президента поручить правительству создать специальную рабочую группу, которая разобралась бы в проблемах. Путин заявил, что ознакомится с докладом и по результатам рассмотрения подготовит соответствующие поручения.

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