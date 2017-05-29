Куйвашев и Шептий перед губернаторскими праймериз посетят Сухой Лог

Участники предварительного голосования по определению кандидатур для выдвижения кандидата на должность губернатора Свердловской области от «Единой России» 30 мая в Сухом Логу встретятся с партийным активом округа.

«В ходе встречи секретари “первичек” планируют обратиться с вопросами и предложениями к кандидатам от партии “Единая Россия” и передать им свои наказы», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе регионального отделения партии.