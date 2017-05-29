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10:48 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев и Шептий перед губернаторскими праймериз посетят Сухой Лог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая, ИА УралПолит.Ru. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий в рамках губернаторских праймериз посетят Южный управленческий округ.

Источник: УралПолит.ру

Участники предварительного голосования по определению кандидатур для выдвижения кандидата на должность губернатора Свердловской области от «Единой России» 30 мая в Сухом Логу встретятся с партийным активом округа.

«В ходе встречи секретари “первичек” планируют обратиться с вопросами и предложениями к кандидатам от партии “Единая Россия” и передать им свои наказы», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе регионального отделения партии.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», на прошлой неделе Евгений Куйвашев посетил Северный и Восточный управленческие округа, где встретился с чиновниками и местными жителями, а также осмотрел социально-значимые объекты и раздал ряд поручений.

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