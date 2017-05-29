Авиация ЦВО подготовилась к встрече корабля «Союз МС-03»
Транспортная авиация Центрального военного округа перебазировалась в Казахстан.
Транспортная авиация Центрального военного округа перебазировалась в Казахстан.
Более 150 военнослужащих будут встречать на Земле экипаж Международной космической станции, возвращение которого запланировано на 2 июня.
В этот день из длительной экспедиции вернутся российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт ESA Том Песке.
«Обеспечивать посадку спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля “Союз МС-03” будут дюжина вертолетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 14 единиц автотехники, включая шесть
Дежурство организовано в центре боевого управления объединения ВВС и ПВО в Екатеринбурге.
Кстати.
Авиабаза в