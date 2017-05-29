Авиация ЦВО подготовилась к встрече корабля «Союз МС-03»

Более 150 военнослужащих будут встречать на Земле экипаж Международной космической станции, возвращение которого запланировано на 2 июня.

В этот день из длительной экспедиции вернутся российский космонавт Олег Новицкий и французский астронавт ESA Том Песке.

«Обеспечивать посадку спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля “Союз МС-03” будут дюжина вертолетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 14 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости», — сообщил сегодня официальный представитель ЦВО Ярослав Рощупкин.

Дежурство организовано в центре боевого управления объединения ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

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