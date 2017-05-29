Штрафы за неправильную парковку не пугают водителей — мэр Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости (Крым). С начала года в Симферополе за неправильную парковку оштрафовали 3 тыс водителей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости (Крым). С начала года в Симферополе за неправильную парковку оштрафовали 3 тыс водителей.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации города Геннадий Бахарев.
В то же время он заметил, что такая мера оказалась не настолько действенной, как предполагали местные власти, а также предложил водителям оставлять автомобили на стоянках и передвигаться по центру пешком.
«Три тысячи машин только с начала года оштрафовали. Это данные на 1 мая. Сейчас больше. Ситуацию это не исправляет. Давайте в город заходить. Я сам готов, своим примером показывать. По центру города мы не ездим, мы ходим пешком, благо у нас тут шаговая доступность», — сказал Бахарев.
«У города земли нет, это примыкание Симферопольского района по периметру. У нас понимание есть, и сейчас одна из задач, которая стоит перед главным архитектором, — расширение границ города и создание улавливающих и перехватывающих парковок. Мы понимаем, что они улучшат ситуацию, но ненамного, только кольцевая дорога, обвод города. Тогда мы сможем спокойно запретить въезд в город хотя бы грузовому транспорту. Пока я этого сделать не могу», — заключил Бахарев.