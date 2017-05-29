Штрафы за неправильную парковку не пугают водителей — мэр Симферополя

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации города Геннадий Бахарев.

В то же время он заметил, что такая мера оказалась не настолько действенной, как предполагали местные власти, а также предложил водителям оставлять автомобили на стоянках и передвигаться по центру пешком.

«Три тысячи машин только с начала года оштрафовали. Это данные на 1 мая. Сейчас больше. Ситуацию это не исправляет. Давайте в город заходить. Я сам готов, своим примером показывать. По центру города мы не ездим, мы ходим пешком, благо у нас тут шаговая доступность», — сказал Бахарев.