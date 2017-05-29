Дерипаска назвал ложной статью The New York Times

«Статья, опубликованная в газете New York Times 27 мая под заголовком “Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях Конгресса” (“Russian Seeks Immunity to Help Congress Panels”), лишь в некоторых моментах является верной, а по сути своей — ложной и вводящей в заблуждение. Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу “помочь” демократически избранным комитетам Конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину», — сказал Дерипаска.

Он также подчеркнул, что заявления о его информации по «вмешательству» России в выборы в США и раскрытии ее в обмен на иммунитет не являются действительными.

«Оба этих утверждения не соответствуют действительности и являются абсолютной ложью. У меня действительно есть доказательства, которые — что, безусловно, неприятно для некоторых, — свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России. То, что я якобы “добиваюсь” в этой мыльной опере чего-то большего, чем справедливость, является попросту ложью. Представители комитетов по разведке и в Палате представителей, и в Сенате связывались с моим юристом в Вашингтоне, но не наоборот», — поясняет бизнесмен.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Олег Дерипаска предлагал дать показания в комитетах конгресса, которые расследуют «вмешательство» России в президентские выборы, если ему предоставят иммунитет.