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11:55 (мск), источник: Газета.Ру

Дерипаска назвал ложной статью The New York Times

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал статью The New York Times о показаниях конгрессу США в обмен на иммунитет. Об этом сообщается в заявлении бизнесмена, поступившем в «Газета.Ru».

Источник: РИА "Новости"

«Статья, опубликованная в газете New York Times 27 мая под заголовком “Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях Конгресса” (“Russian Seeks Immunity to Help Congress Panels”), лишь в некоторых моментах является верной, а по сути своей — ложной и вводящей в заблуждение. Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу “помочь” демократически избранным комитетам Конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину», — сказал Дерипаска.

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Он также подчеркнул, что заявления о его информации по «вмешательству» России в выборы в США и раскрытии ее в обмен на иммунитет не являются действительными.

«Оба этих утверждения не соответствуют действительности и являются абсолютной ложью. У меня действительно есть доказательства, которые — что, безусловно, неприятно для некоторых, — свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России. То, что я якобы “добиваюсь” в этой мыльной опере чего-то большего, чем справедливость, является попросту ложью. Представители комитетов по разведке и в Палате представителей, и в Сенате связывались с моим юристом в Вашингтоне, но не наоборот», — поясняет бизнесмен.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Олег Дерипаска предлагал дать показания в комитетах конгресса, которые расследуют «вмешательство» России в президентские выборы, если ему предоставят иммунитет.

Комментарии
4
Сергей Саморуков
Сразу видно , что это самый честный Дерипаска из всех Дерипасок в мире .
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вася полянский
святые всё люди!!!! один из агнецов божьих... хочет в мир нести свет а его ругаютЪ упыри!)))
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Василий Фесин
"Тридцать серебренников". А вообще ,глядя на эту дерибаску,понимаешь ,почему в России денег не хватает...
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