Дерипаска назвал ложной статью The New York Times

«Статья, опубликованная в газете New York Times 27 мая под заголовком “Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях Конгресса” (“Russian Seeks Immunity to Help Congress Panels”), лишь в некоторых моментах является верной, а по сути своей — ложной и вводящей в заблуждение. Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу “помочь” демократически избранным комитетам Конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину», — сказал Дерипаска.