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11:47 (мск), источник: Om1.ru

Зюганов ввел Алехина в Центральный комитет КПРФ

Лидер фракции красных в Законодательном Собрании Омской области попал в число самых влиятельных коммунистов страны. В ЦК будут теперь заседать два омича.

В Центральном комитете КПРФ произошли серьезные кадровые изменения, свидетельствующие о том, что красные начали делать ставки на более молодое поколение региональных политиков.

Так, на прошедшем в минувшие выходные в Москве XVII Съезде КПРФ в состав ЦК были избраны сразу два омича, это лидер фракции в Заксобрании Омской области Андрей Алехин и глава Омского обкома, депутат Госдумы Александр Кравец.

При этом Кравец давно уже входит в Центральный комитет партии и считается лицом, приближенным к Зюганову, а вот Алехин ранее являлся членом Президиума высшего контрольного органа партии — ЦКРК, но в комитет не входил. Кроме того, еще один омич — секретарь Омского обкома КПРФ Иван Ивченко стал кандидатом в члены ЦК, то есть пополнил кадровый резерв партии на случай образования вакантных мест в ЦК.

Напомним, что Ивченко курирует в Омском обкоме работу по организации протестных действий, а также координирует омских комсомольцев.

Александр Кравец, первый секретарь Омского обкома КПРФ:

 — Три омича в числе членов и кандидатов в члены ЦК партии — это показатель высокой оценки работы нашей Омской организации. Большинство региональных отделений представлены в руководящем органе КПРФ одним человеком, есть региональные отделения, где первый секретарь пока лишь кандидат в члены ЦК.

Отметим, что сразу же после съезда омские коммунисты распространили фотографию Андрея Алехина рядом с Геннадием Зюгановым. Политологи отмечают, что для Алехина ЦИК может стать хорошим плацдармом для дальнейшего карьерного роста. Алехин является одним из самых грамотных депутатов областного уровня в Омске и мог бы свободно претендовать на мандат в Госдуме, если бы ему не пришлось баллотироваться на одном округе с другим известным омским политиком, бывшим мэром города Виктором Шрейдером.

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