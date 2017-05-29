Двораковский рассказал об общественниках, мешающих ремонту дорог в Омске
Мэр города заявил, что такие препоны сильно тормозят работу.
Мэр города заявил, что такие препоны сильно тормозят работу.
Сегодня, 29 мая, на форуме прокуратуры по правам защиты бизнесменов мэр Омска Вячеслав Двораковский сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что общественники тормозят ремонт дорог и благоустройство дворов.
Градоначальник привел в пример, как активисты встают стеной, не давая укладывать свежий асфальт.
Вячеслав Двораковский, мэр Омска:
— Я сейчас, наверное, скажу взрывную, непопулярную вещь. Начинается летний период, ремонт дорог и благоустройство прилегающих территорий. Общественность очень активно работает в плане контроля. Должен сказать, что это не очень регламентированная вещь, и исполнителям порой приходится очень туго, вплоть до остановки работ (Цитата ИА «Новый Омск»).
Стоит отметить, что это первое очень откровенное заявление главы города, как правило, старающегося не светить острые проблемы.