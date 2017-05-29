Двораковский рассказал об общественниках, мешающих ремонту дорог в Омске

Сегодня, 29 мая, на форуме прокуратуры по правам защиты бизнесменов мэр Омска Вячеслав Двораковский сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что общественники тормозят ремонт дорог и благоустройство дворов.

Градоначальник привел в пример, как активисты встают стеной, не давая укладывать свежий асфальт.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

— Я сейчас, наверное, скажу взрывную, непопулярную вещь. Начинается летний период, ремонт дорог и благоустройство прилегающих территорий. Общественность очень активно работает в плане контроля. Должен сказать, что это не очень регламентированная вещь, и исполнителям порой приходится очень туго, вплоть до остановки работ (Цитата ИА «Новый Омск»).

Стоит отметить, что это первое очень откровенное заявление главы города, как правило, старающегося не светить острые проблемы.