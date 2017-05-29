Эксперт: Что приблизит конец ЛП

«Михай Гимпу кажется более запутавшимся, непоследовательным и фальшивым, чем когда-либо. Только его отчаяние и раскаяние — как у футболиста, забившего гол в собственные ворота в решающем матче. Несмотря на то, что у него нет сомнений в том, что генеральный примар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ является жертвой политической расправы, тем не менее, лидер ЛП не называет имена», — поясняет Николае Негру в редакционной статье, опубликованной в «Ziarul Național».

По его словам, своими действиями ЛП выставила себя в плохом свете, и выказала себя смешной, использованной, партией-секонд-хендом, а сам Гимпу, «напрягающий мышцы своего эго и показывающий заслуги своего революционного прошлого, выглядит глупым и манипулируемым».

Аналитик считает, что сейчас лидер ЛП сталкивается с последствиями своего пренебрежения в период, когда он находился у власти, поскольку не сделал ничего для того, чтобы обеспечить независимую деятельность генеральной прокуратуры.