Эксперт: Что приблизит конец ЛП
Политический комментатор Николае Негру считает, что решение либералов перейти в оппозицию не спасет больше партию от «окончательной смерти», сообщает NOI.md.
Политический комментатор Николае Негру считает, что решение либералов перейти в оппозицию не спасет больше партию от «окончательной смерти», сообщает NOI.md.
Более того, аналитик утверждает, что выход ЛП из правящей коалиции только ускорит «общественный конец».
«Михай Гимпу кажется более запутавшимся, непоследовательным и фальшивым, чем
По его словам, своими действиями ЛП выставила себя в плохом свете, и выказала себя смешной, использованной,
Аналитик считает, что сейчас лидер ЛП сталкивается с последствиями своего пренебрежения в период, когда он находился у власти, поскольку не сделал ничего для того, чтобы обеспечить независимую деятельность генеральной прокуратуры.
«Уход в оппозицию не спасет ЛП от окончательной “смерти”, а наоборот, ускорит ее “общественный конец”. ЛП — почти политический труп, только чудо может спасти ее. И она платит не за то, что находилась в коалиции с ДПМ, а за то, что не сильно отличается от ДПМ. Действительно, Гимпу боролся против Филата, постоянно “разоблачал” его перед журналистами, демонстративно, без доказательств, и только Филата, а не