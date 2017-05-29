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11:52 (мск), источник: Noi.md

Эксперт: Что приблизит конец ЛП

Политический комментатор Николае Негру считает, что решение либералов перейти в оппозицию не спасет больше партию от «окончательной смерти», сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Более того, аналитик утверждает, что выход ЛП из правящей коалиции только ускорит «общественный конец».

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«Михай Гимпу кажется более запутавшимся, непоследовательным и фальшивым, чем когда-либо. Только его отчаяние и раскаяние — как у футболиста, забившего гол в собственные ворота в решающем матче. Несмотря на то, что у него нет сомнений в том, что генеральный примар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ является жертвой политической расправы, тем не менее, лидер ЛП не называет имена», — поясняет Николае Негру в редакционной статье, опубликованной в «Ziarul Național».

По его словам, своими действиями ЛП выставила себя в плохом свете, и выказала себя смешной, использованной, партией-секонд-хендом, а сам Гимпу, «напрягающий мышцы своего эго и показывающий заслуги своего революционного прошлого, выглядит глупым и манипулируемым».

Аналитик считает, что сейчас лидер ЛП сталкивается с последствиями своего пренебрежения в период, когда он находился у власти, поскольку не сделал ничего для того, чтобы обеспечить независимую деятельность генеральной прокуратуры.

«Уход в оппозицию не спасет ЛП от окончательной “смерти”, а наоборот, ускорит ее “общественный конец”. ЛП — почти политический труп, только чудо может спасти ее. И она платит не за то, что находилась в коалиции с ДПМ, а за то, что не сильно отличается от ДПМ. Действительно, Гимпу боролся против Филата, постоянно “разоблачал” его перед журналистами, демонстративно, без доказательств, и только Филата, а не кого-то еще, но не перед прокурорами. И будучи у власти, в составе АЕИ, и в оппозиции, после 2013 года, он ничего не сделал для того, чтобы обеспечить независимую деятельность генеральной прокуратуры и НЦБК, которые остановили бы кражу в банковской системе и концессию кишиневского аэропорта (о которой не вспоминают в последнее время). Его “искренность” была двуличной, “принципиальность” — выборочной, а действия и слова — непоследовательными», — уточнил Негру.

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