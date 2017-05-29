Сегодня правительство останется без министров-либералов
Все назначенные ЛП министры и
Все назначенные ЛП министры и
Речь о
Ранее другой представитель ЛП — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук — был смещен с должности в результате его задержания по делу о коррупции.
После задержания примара Дорина Киртоакэ лидер ЛП объявил, что формирование покинет правящую коалицию и перейдет в оппозицию. Михай Гимпу назвал действия прокуратуры в отношении представителей ЛП политической расправой.