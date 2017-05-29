Сегодня правительство останется без министров-либералов

Речь о вице-премьере по социальным вопросам Георге Брега, министре образования Корине Фусу, министре окружающей среды Валериу Мунтяну и его заместителях.

Ранее другой представитель ЛП — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук — был смещен с должности в результате его задержания по делу о коррупции.

Премьер-министр Павел Филип не уточнил пока, кто заменит министров-либералов. По его словам, вероятнее всего до внедрения реформы правительства, намеченной на осень этого года, не будет назначен ни один новый министр.

После задержания примара Дорина Киртоакэ лидер ЛП объявил, что формирование покинет правящую коалицию и перейдет в оппозицию. Михай Гимпу назвал действия прокуратуры в отношении представителей ЛП политической расправой.