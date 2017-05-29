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11:56 (мск), источник: Ipress.ua

Коломойский и Боголюбов будут судиться с Нацбанком и Минфином

Компания Triantal Investments, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подала в Окружной админсуд Киева иск против Национального банка, Министерства финансов и ПриватБанка.

Источник: Ipress.ua

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают «Украинские Новости».

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22 мая кипрская компания Triantal Investments, которая до национализации Приватбанка владела 16,8% акций финансового учреждения, подала иски в суд.

Компания требует признать незаконными действия ответчика и обязать их совершить определенные действия.

Подробная информация, какие именно требования у истца, пока в судебном реестре отсутствует.

Суд назначил заседание по иску компании на 27 Июля.

В судах также находятся иски шести виргинских компаний ТОО Камерин Инвестиции, SUNNEX Инвестиции LLP, ТОО Tamplemon Инвестиции Коммерческая ТОО Berlini, ТОО Lumil Investments, ТОО Sofinam Инвестиции, которые судятся с ПриватБанком относительно разблокирования своих средств.

Напомним, накануне национализации «Приватбанк» оформил 110 млрд гривен кредитов более чем 30 фирм, большинство из которых имеют признаки фиктивности.

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