Коломойский и Боголюбов будут судиться с Нацбанком и Минфином

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают «Украинские Новости».

Луценко анонсировал еще более масштабные спецоперации в Украине

22 мая кипрская компания Triantal Investments, которая до национализации Приватбанка владела 16,8% акций финансового учреждения, подала иски в суд.

Компания требует признать незаконными действия ответчика и обязать их совершить определенные действия.

Подробная информация, какие именно требования у истца, пока в судебном реестре отсутствует.

Суд назначил заседание по иску компании на 27 Июля.

В судах также находятся иски шести виргинских компаний ТОО Камерин Инвестиции, SUNNEX Инвестиции LLP, ТОО Tamplemon Инвестиции Коммерческая ТОО Berlini, ТОО Lumil Investments, ТОО Sofinam Инвестиции, которые судятся с ПриватБанком относительно разблокирования своих средств.

Напомним, накануне национализации «Приватбанк» оформил 110 млрд гривен кредитов более чем 30 фирм, большинство из которых имеют признаки фиктивности.