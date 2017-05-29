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12:20 (мск), источник: ТАСС

МИД: РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии на основе принципа взаимности

Как заявил первый замглавы ведомства Владимир Титов, «провокационный шаг эстонских властей не останется без ответа».

Источник: AP 2017

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия ответит на высылку своих дипломатов из Эстонии на основе принципа взаимности. Об этом заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

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«Могу подтвердить, что этот провокационный шаг эстонских властей не останется без ответа, — сказал он. — А в отношениях между государствами, как вы знаете, действует принцип взаимности».

Ранее в МИД Эстонии ТАСС сообщили, что генеральному консулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву предложено покинуть республику. При этом в ведомстве отказалась назвать причины такого решения.

В ответ на это в МИД России подчеркнули, что высылка двух российских дипломатов из Эстонии — недружественный акт, который не останется без ответа. Министерство расценило этот шаг как провокационный и необоснованный и отметило, что он «еще больше осложнит двусторонние отношения, без того, по сути, загнанные Таллином в тупик».

Комментарии
5
Слава У
Сегодня мид прям на износ работает, молодцы) спасибо.
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Василий Фесин
Я думал,что за это время можно из эстонии,сделать Псковскую обл.немного больше.
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арсений сидоров
Эстонцы так делают, чтобы их не забывали. Что ещё может придумать этот апендикс.
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