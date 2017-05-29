Глава севастопольского Избиркома рассказал о причинах своей отставки
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости (Крым). Валерий Медведев сложил полномочия главы Избирательной комиссии Севастополя, чтобы пойти работать в правительство города.
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости (Крым). Валерий Медведев сложил полномочия главы Избирательной комиссии Севастополя, чтобы пойти работать в правительство города.
Об этом он рассказал журналистам в понедельник.
«Я ушел в отставку, сложил с себя полномочия, написал заявление губернатору. Он согласился с этим заявлением, подписал, и в пятницу 26 мая состоялось заседание (Избиркома), на котором заявление о сложении полномочий утвердили единогласно», — пояснил Медведев.
Говоря о причинах отставки, он сказал: «Так сложилось», подчеркнув, что на него никто не оказывал никакого давления.
«Мне предложено идти работать в Правительство Севастополя по вопросам обеспечения избирательных процессов. На какую должность — определится
В состав Избиркома входят 12 членов: шесть человек — от правительства города, шесть — от Законодательного собрания. После отставки Медведева, который входил в Избирком по квоте правительства, глава города должен направить в комиссию нового члена. После этого все члены комиссии определяет нового председателя.
В сентябре 2017 года в Севастополе состоятся первые в современной истории города прямые выборы губернатора города.