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15:10 (мск), источник: Вести - Калининград

На Балтфлот прибыли новые истребители Су-30 СМ

Морская авиация Балтийского флота получила партию новых самолетов Су-30 СМ.

Источник: Вести - Калининград

На аэродром в Черняховске прибыли два истребителя, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы.

Самолёты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет в Калининградскую область, протяженностью почти 6500 км. Су-30 СМ — обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение. В рамках Государственного оборонного заказа в 2017 году в морскую авиацию Балтийского флота запланирована поставка еще нескольких боевых машин данного типа.

Дмитрий Дмитриев, заместитель командира авиационной эскадрильи: «У нас остаток был, пришлось пройти над полосой, для того, чтобы сесть с расчетным остатком топлива. Машина работает отлично, хочется сказать огромное спасибо за то, что они создали уникальную машину, хорошо долетели все штатно. Трудностей не было, помогли на процессах перелета, добрались хорошо, посадки все совершили отлично».

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