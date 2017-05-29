На Балтфлот прибыли новые истребители Су-30 СМ
Морская авиация Балтийского флота получила партию новых самолетов Су-30 СМ.
Морская авиация Балтийского флота получила партию новых самолетов Су-30 СМ.
На аэродром в Черняховске прибыли два истребителя, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы.
Самолёты были приняты на
Дмитрий Дмитриев, заместитель командира авиационной эскадрильи: «У нас остаток был, пришлось пройти над полосой, для того, чтобы сесть с расчетным остатком топлива. Машина работает отлично, хочется сказать огромное спасибо за то, что они создали уникальную машину, хорошо долетели все штатно. Трудностей не было, помогли на процессах перелета, добрались хорошо, посадки все совершили отлично».