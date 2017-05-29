Шрейдер анонсировал кардинальное обновление фракции ЕР в горсовете

По мнению депутата, процедура предварительного голосования позволяет заявить о себе новичкам в политике. Фракция «Единой России» в омском горсовете, по предположению Шрейдера, серьезно обновится.

«Во-первых, если говорить о самой технологии предварительного голосования, то на уровне руководителей партии и президента страны было принято абсолютно правильное решение. С учетом того, что праймериз проводится намного раньше, чем сам день голосования, и у кандидатов есть возможность заявить о своих позициях. В целом технология праймериз позволяет сориентироваться с кандидатами, прежде всего избирателям.

Во-вторых, есть возможность заявить о себе общественным объединениям, что и было сделано общественной организацией «Оплот». Выходит, что со всех точек зрения, это положительный механизм. Считаю, что фракция «Единой России» в горсовете серьезно обновится и это нормально. Обновление должно быть и праймериз показал, что довольно большое количество свежих лиц может прийти в городской совет, — заявил Виктор Шрейдер в беседе с корреспондентом «СуперОмска».

Напомним, по итогам предварительного голосования в горсовет явка избирателей превысила явку на праймериз в Заксобрание и составила 2,86% или 25 852 человека (процент высчитывается из общего числа омских избирателей — 907 397 человек). Окончательно победители, а, следовательно, партийные выдвиженцы будут названы 1 июня.