Шрейдер анонсировал кардинальное обновление фракции ЕР в горсовете
Депутат Госдумы от Омской области Виктор Шрейдер прокомментировал праймериз по выдвижению кандидатов в горсовет.
Депутат Госдумы от Омской области Виктор Шрейдер прокомментировал праймериз по выдвижению кандидатов в горсовет.
По мнению депутата, процедура предварительного голосования позволяет заявить о себе новичкам в политике. Фракция «Единой России» в омском горсовете, по предположению Шрейдера, серьезно обновится.
«Во-первых, если говорить о самой технологии предварительного голосования, то на уровне руководителей партии и президента страны было принято абсолютно правильное решение. С учетом того, что праймериз проводится намного раньше, чем сам день голосования, и у кандидатов есть возможность заявить о своих позициях. В целом технология праймериз позволяет сориентироваться с кандидатами, прежде всего избирателям.
Напомним, по итогам предварительного голосования в горсовет явка избирателей превысила явку на праймериз в Заксобрание и составила 2,86% или 25 852 человека (процент высчитывается из общего числа омских избирателей — 907 397 человек). Окончательно победители, а, следовательно, партийные выдвиженцы будут названы 1 июня.