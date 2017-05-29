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13:13 (мск), источник: АиФ Калининград

Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Калининградскую область

6 июня 2017 года Калининград с официальным визитом посетит глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Официально цель и программа визита не объявлены. Однако, ГТРК Калининград сообщает, что российский дипломат встретится с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

Ранее в региональном правительстве состоялась встреча врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова с чрезвычайным и полномочным послом Словацкой Республики в России Петером Припутеном. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, появление новых предприятий.

Напомним, что на посту министра иностранных дел РФ Сергей Лавров с марта 2004 года. Он также является постоянным членом Совета Безопасности РФ, Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, Председателем Комиссии России по делам ЮНЕСКО.

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