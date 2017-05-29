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13:16 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко лично проверила работу телефона экстренных служб в ходе заседания

Спикер Совета Федерации набрала номер 101 со своего телефона и поговорила с диспетчером.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко лично проверила работу телефона экстренных служб, позвонив по нему во время заседания Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы.

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Матвиенко набрала номер 101 со своего телефона и поговорила с диспетчером. «Можно обратиться с просьбой? Вы принимаете сигналы, касающиеся безопасности детей, оказания помощи?» — спросила спикер. Она также сообщила диспетчеру, что это «проверка связи» — «идет заседание совета, здесь присутствует ваш начальник Владимир Андреевич (Пучков — министр МЧС)».

Матвиенко поинтересовалась, сколько звонков поступило за последнее время и скольким детям оказана помощь. «Она готова была принять сигнал, спросила: «Что случилось», — передала подробности разговора Матвиенко.

Далее спикера соединили со старшей смены, с которой она поговорила, включив громкую связь. Отдельно по детям ей информацию предоставить не смогли. «Будьте, пожалуйста, очень внимательны к любым обращениям детей и вопросам безопасности жизни. Передайте всему своему замечательному коллективу наши пожелания», — сказала Матвиенко в ходе телефонного разговора.

Прошлым летом дети, которые попали в шторм на Сямозере в Карелии, пытались связаться со спасателями, однако их звонок не приняли, посчитав шуткой. В результате трагедия унесла жизни 14 детей.

Комментарии
3
Александр Романов
Неспроста ее все время пиарят, а заодно мчс
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Геннадий Петропольский
про них всех так...
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Василий Фесин
Про неё,либо плохо(но тут же банят),либо ничего...
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