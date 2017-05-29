Губернатор Приангарья поздравил корпорацию «Иркут» с первым полетом МС-21
Сергей Левченко уверен, что ближайшее время перспективный среднемагистральный самолет займет достойное место на воздушных линиях.
Сергей Левченко уверен, что ближайшее время перспективный среднемагистральный самолет займет достойное место на воздушных линиях.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook поздравил корпорацию «Иркут» с первым полетом лайнера МС-21. Глава региона уверен, что в ближайшее время перспективный среднемагистральный самолет займет достойное место на воздушных линиях, где сегодня доминируют Airbus A320 и Boeing 737. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«МС-21 совершил первый полет! Это историческое событие! От имени жителей Иркутской области и регионального правительства поздравляю корпорацию «Иркут»! Это важная веха в истории отечественного самолетостроения! Мы гордимся этим вкладом в развитие авиации. От всей души хочу выразить слова признательности и благодарности руководству и всем, кто трудится в «Иркуте», за добросовестный труд и верность профессии. Уверен, что ближайшее время перспективный среднемагистральный самолет МС-21 займет достойное место на воздушных линиях, где сегодня доминируют самолеты Airbus A320 и Boeing 737. Желаю всему трудовому коллективу «Корпорации «Иркут» новых успехов, воплощения в жизнь намеченных планов и профессиональных побед», — сказал Сергей Левченко.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил
МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие