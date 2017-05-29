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12:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Приангарья поздравил корпорацию «Иркут» с первым полетом МС-21

Сергей Левченко уверен, что ближайшее время перспективный среднемагистральный самолет займет достойное место на воздушных линиях.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook поздравил корпорацию «Иркут» с первым полетом лайнера МС-21. Глава региона уверен, что в ближайшее время перспективный среднемагистральный самолет займет достойное место на воздушных линиях, где сегодня доминируют Airbus A320 и Boeing 737. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«МС-21 совершил первый полет! Это историческое событие! От имени жителей Иркутской области и регионального правительства поздравляю корпорацию «Иркут»! Это важная веха в истории отечественного самолетостроения! Мы гордимся этим вкладом в развитие авиации. От всей души хочу выразить слова признательности и благодарности руководству и всем, кто трудится в «Иркуте», за добросовестный труд и верность профессии. Уверен, что ближайшее время перспективный среднемагистральный самолет МС-21 займет достойное место на воздушных линиях, где сегодня доминируют самолеты Airbus A320 и Boeing 737. Желаю всему трудовому коллективу «Корпорации «Иркут» новых успехов, воплощения в жизнь намеченных планов и профессиональных побед», — сказал Сергей Левченко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся накануне, 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.

МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21−300 запланированы на конец 2018 года.

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