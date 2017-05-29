Губернатор Приангарья поздравил корпорацию «Иркут» с первым полетом МС-21

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook поздравил корпорацию «Иркут» с первым полетом лайнера МС-21. Глава региона уверен, что в ближайшее время перспективный среднемагистральный самолет займет достойное место на воздушных линиях, где сегодня доминируют Airbus A320 и Boeing 737. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«МС-21 совершил первый полет! Это историческое событие! От имени жителей Иркутской области и регионального правительства поздравляю корпорацию «Иркут»! Это важная веха в истории отечественного самолетостроения! Мы гордимся этим вкладом в развитие авиации. От всей души хочу выразить слова признательности и благодарности руководству и всем, кто трудится в «Иркуте», за добросовестный труд и верность профессии. Уверен, что ближайшее время перспективный среднемагистральный самолет МС-21 займет достойное место на воздушных линиях, где сегодня доминируют самолеты Airbus A320 и Boeing 737. Желаю всему трудовому коллективу «Корпорации «Иркут» новых успехов, воплощения в жизнь намеченных планов и профессиональных побед», — сказал Сергей Левченко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся накануне, 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.