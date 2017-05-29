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12:56 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму завершились учения спецназа ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости (Крым). Крупномасштабные учения Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России завершились в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по РК и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Учения подразделений специального назначения завершены. Их итоги показали высокую готовность к проведению антитеррористических мероприятий и противодействию диверсионным группам», — отметили в силовом ведомстве.

Шестидневные учения стартовали 24 мая с антитеррористической операции на объектах «Черноморнефтегаза». В этот день специалисты ЦСН ФСБ в ходе тренировки ликвидировали условных боевиков, захвативших газодобывающую платформу «Крым-2» и буксировочное судно «Федор Урюпин, а также освободили 150 заложников, удерживаемых на этих объектах.

Кроме того, в ходе учений спецназ отработал ликвидацию группы пособников террористов, которые пытались скрыться на автотранспорте в сторону сопредельного государства: 35 десантников из группы «Крыло» высадились около дороги и организовали засаду. Все «боевики» были ликвидированы.

Второй день учений прошел в пансионате в Евпатории. По легенде, вооруженные боевики захватили здравницу и удерживали в ней заложников. Под прикрытием снайперов и при помощи роботов сотрудники ЦСН ФСБ ликвидировали вооруженную группу и спасли заложников.

В учениях были задействованы 2 тысячи человек, а также новейшие образцы техники и вооружений, в том числе бронеавтомобили «Фалькатус» и роботизированные системы.

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