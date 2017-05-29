Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Как будут изымать единственное жилье должников?
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Эксперт объяснил, почему ЕС отказался от российского газопровода
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
"Унижение красотой": Собчак высказалась о внешности Шейк
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
10В тени красоты
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
13:38 (мск), источник: Капитал

Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардии Украины Валерия Рудницкого.

Источник: Капитал

«Уволить Рудницкого Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

Отметим, во времена экс-президента Виктора Януковича Рудницкий уже занимал должность заместителя командующего Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

Однако в апреле 2014 года тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов назначил его начальником управления СБУ в Донецкой области. Однако уже через месяц Турчинов уволил Рудницкого с должности главы СБУ в Донецкой области и назначил его замкомандующего Нацгвардии, которая была воссоздана на базе Внутренних войск МВД Украины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Законопроекта о пенсионной реформе в Раде еще нет - спикер
В МИД сообщили, как РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии
Источник: Совфед одобрил кандидатуру Небензи постпредом при ООН
Дерипаска назвал ложной статью NYT о показаниях конгрессу США
«Яндекс» сообщил об обысках в офисах компании на Украине
ЕГЭ-2017 начнется в России экзаменами по географии и информатике
Матвиенко проверила телефон экстренных служб во время заседания
Алишер Усманов пообещал приз автору стикеров о нем
Спорт
Месси в четвертый раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы» 29-летний аргентинец в завершившемся чемпионате Испании забил 37 голов
Авто
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА На подмосковном форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» автогигант презентовал багги для Росгвардии
Hi-Tech
Видео: на Финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На Финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!» Кыргызстанец Нурмухамед Ташмаматов стал гостем шоу Максима Галкина на «Первом канале»
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Москвичи активно продают жилье в идущих под снос домах
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Названы районы с готовым жильем для переселения москвичей
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке Актриса «забыла» надеть в Диснейлэнд нижнее белье.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь