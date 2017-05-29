Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии
Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардии Украины Валерия Рудницкого.
Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардии Украины Валерия Рудницкого.
«Уволить Рудницкого Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.
Однако в апреле 2014 года тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов назначил его начальником управления СБУ в Донецкой области. Однако уже через месяц Турчинов уволил Рудницкого с должности главы СБУ в Донецкой области и назначил его замкомандующего Нацгвардии, которая была воссоздана на базе Внутренних войск МВД Украины.