Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии

«Уволить Рудницкого Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в сообщении.

Однако в апреле 2014 года тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов назначил его начальником управления СБУ в Донецкой области. Однако уже через месяц Турчинов уволил Рудницкого с должности главы СБУ в Донецкой области и назначил его замкомандующего Нацгвардии, которая была воссоздана на базе Внутренних войск МВД Украины.