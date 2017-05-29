Пенсионер и безработный выдвинули свои кандидатуры на выборы в Сенат

По данным ЦИК, с 28 апреля по 28 мая 2017 года по республике выдвинуты 89 кандидатов в депутаты Сената РК. По итогам выдвижения на один мандат сенатора приходится в среднем более пяти претендентов. В этом году наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Астане — девять человек, наименьшее — четыре претендента — в Восточно-Казахстанской области.

«В ходе нынешних выборов в Сенат отмечается увеличение числа воспользовавшихся правом на самовыдвижение — 82 кандидата. При этом маслихатами выдвинуты семь кандидатов. Также в сравнении с предыдущими избирательными кампаниями в 2,6 раза выросла политическая активность женщин при выдвижении: среди выдвинутых кандидатов 13 женщин, в том числе семь от Астаны и Алматы», — говорится в распространенном сообщении ЦИК РК.

По официальным данным, средний возраст кандидатов составляет 51,9 лет. Самому молодому кандидату 30 лет, он из Акмолинской области. Самому старшему кандидату в депутаты Сената 68 лет — это представитель Западно-Казахстанской области.

Как сообщили в ЦИК, 26 кандидатов по специальностям — инженеры, 21 — экономисты, десять — педагоги, десять — юристы, девять — работники аграрной сферы, пять — врачи, два — политологи, шесть — другие. На слайде, представленном в ходе заседания ЦИК, значится информация об одном кандидате, который является пенсионером, а второй временно безработным.

Отметим, что свои кандидатуры выдвинули четыре действующих сенатора. Среди выдвинутых кандидатов пять депутатов маслихатов, 35 работников коммерческих структур, 13 работников государственных организаций, предприятий и учреждений, 23 государственных служащих и семь представителей общественных организаций.

По состоянию на 28 мая этого года областными избирательными комиссиями и комиссиями Астаны и Алматы зарегистрированы 62 кандидата в депутаты Сената. В апреле 2017 года Нурсултан Назарбаев назначил выборы депутатов Сената Парламента на 28 июня 2017 года. 31 августа истекает конституционный срок полномочий сенаторов, избранных 19 августа 2011 года.

Выдвижение кандидатов в верхнюю палату Парламента проходило до 28 мая, регистрация пройдет до 7 июня, а предвыборная агитация начнется с 8 июня и продлится до 24 часов 26 июня. На очередные выборы в Сенат Парламента РК из республиканского бюджета выделены 92 миллиона тенге.