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13:33 (мск), источник: Nakanune.ru

В «вотчине УГМК» в отставку ушел глава администрации

Глава администрации Верхней Пышмы Владимир Чирков ушел в отставку. Решение было принято сегодня на внеочередном заседании думы городского округа.

Эту информацию Накануне.RU подтвердила пресс-секретарь главы городского округа Елена Снедкова.

«Сегодня было внеочередное заседание думы городского округа. Рассматривались вопросы по принятию нового генерального плана городского округа — это один из важнейших стратегических документов, и еще один вопрос был рассмотрен — принятие отставки главы администрации. Депутаты приняли», — рассказала Елена Снедкова.

В настоящее время врио главы администрации назначен первый заместитель Чиркова — Иван Соломин.

«Все остальное по процедуре пока сказать не могу, решение не принято. Депутаты будут думать, что с этим делать», — уточнила пресс-секретарь главы городского округа.

Отметим, что в ближайшее время дума городского округа должна будет назначить конкурс на замещение должности главы администрации городского округа.

Владимир Чирков некоторое время работал в структурах УГМК: с 2002 по 2005 года он занимал пост заместителя директора по строительству и реконструкции ОАО «Уралэлектромедь». С 2005 года — первый заместитель главы городского округа. С 2009 по 2013 гг. — депутат местной думы. С 19 мая 2014 года был назначен врио главы администрации Верхней Пышмы, с 11 июля — назначен главой администрации.

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