На пост главы Чесменского района претендуют шесть человек
На пост главы Чесменского района претендуют шесть человек. Конкурс пройдет 23 июня.
На пост главы Чесменского района претендуют шесть человек. Конкурс пройдет 23 июня.
Документы на участие в конкурсе подали и.о. главы района Татьяна Жморщук, председатель собрания депутатов Владимир Федяшев, отставной судья Михаил Зуболомов, предприниматель Сергей Лысенко, сотрудник полиции Олег Мартынов и Эльвира Лебедева.
Как уже сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы муниципалитета был объявлен в начале мае, документы от претендентов принимались с 13 до 27 мая. Сам конкурс пройдет 23 июня.
Напомним, в декабре по итогам конкурса главой Чесменского района был избран предприниматель Сергей Давыдов, выигравший выборы у действующего главы Александра Серкова. Однако должность снова стала вакантной в связи с переходом Давыдова на работу в администрацию Центрального района Челябинска.