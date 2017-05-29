На пост главы Чесменского района претендуют шесть человек

Документы на участие в конкурсе подали и.о. главы района Татьяна Жморщук, председатель собрания депутатов Владимир Федяшев, отставной судья Михаил Зуболомов, предприниматель Сергей Лысенко, сотрудник полиции Олег Мартынов и Эльвира Лебедева.

Как уже сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы муниципалитета был объявлен в начале мае, документы от претендентов принимались с 13 до 27 мая. Сам конкурс пройдет 23 июня.

Напомним, в декабре по итогам конкурса главой Чесменского района был избран предприниматель Сергей Давыдов, выигравший выборы у действующего главы Александра Серкова. Однако должность снова стала вакантной в связи с переходом Давыдова на работу в администрацию Центрального района Челябинска.