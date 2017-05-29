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13:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородский Мининвест ответит за несанкционированные свалки

Свалки были обнаружены на берегу Оки в черте Нижнего Новгорода.

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области привлечено к административной ответственности по факту несанкционированного размещения отходов в водоохранной зоне реки Ока.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном департаменте Росприроднадзора, в конце 2016 года в водоохранной зоне реки Ока в районе филиала «Волга» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» была обнаружена крупная свалка строительных отходов.

Кроме того, в этом же районе была зафиксирована выгрузка мусора, а также стоянка и движение транспортных средств в непосредственной близости от береговой линии.

В результате расследования к ответственности за несанкционированное размещение отходов привлечены ОАО «Нижегородский водоканал» и 9 физических лиц, владельцев транспортных средств.

Были также определены кадастровые номера земельных участков. Оказалось, что данные земли не разграничены и не переданы по договору аренды. Поэтому ответственность за несоблюдение природоохранного законодательства на данной территории, лежит на министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

Именно это ведомство является лицом, уполномоченным на управление и распоряжение земельными участками города Нижнего Новгорода.

За нарушение ч.2 ст. 8.7 («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель») и ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами) КоАП РФ на министерство наложены штрафы в размере 400 и 100 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в парках Нижнего Новгорода насчитали около 100 несанкционированных свалок.

При этом депутаты городской думы ранее заявляли, что им не понятна позиция контролирующих и надзирающих органов: «Смысл не в том, чтобы считать свалки, а в том, чтобы наказать и отобрать транспортные средства у тех, кто их создает».

Кроме того, до конца 2017 года в Нижегородской области планируется провести конкурс по выбору регионального оператора в сфере обращения с отходами.

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