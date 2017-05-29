Нижегородский Мининвест ответит за несанкционированные свалки
Свалки были обнаружены на берегу Оки в черте Нижнего Новгорода.
Свалки были обнаружены на берегу Оки в черте Нижнего Новгорода.
Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области привлечено к административной ответственности по факту несанкционированного размещения отходов в водоохранной зоне реки Ока.
Как сообщили ИА REGNUM в региональном департаменте Росприроднадзора, в конце 2016 года в водоохранной зоне реки Ока в районе филиала «Волга» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» была обнаружена крупная свалка строительных отходов.
Кроме того, в этом же районе была зафиксирована выгрузка мусора, а также стоянка и движение транспортных средств в непосредственной близости от береговой линии.
В результате расследования к ответственности за несанкционированное размещение отходов привлечены ОАО «Нижегородский водоканал» и 9 физических лиц, владельцев транспортных средств.
Были также определены кадастровые номера земельных участков. Оказалось, что данные земли не разграничены и не переданы по договору аренды. Поэтому ответственность за несоблюдение природоохранного законодательства на данной территории, лежит на министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.
Именно это ведомство является лицом, уполномоченным на управление и распоряжение земельными участками города Нижнего Новгорода.
За нарушение ч.2 ст. 8.7 («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель») и ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и
Как сообщало ИА REGNUM, в парках Нижнего Новгорода насчитали около 100 несанкционированных свалок.
При этом депутаты городской думы ранее заявляли, что им не понятна позиция контролирующих и надзирающих органов: «Смысл не в том, чтобы считать свалки, а в том, чтобы наказать и отобрать транспортные средства у тех, кто их создает».
Кроме того, до конца 2017 года в Нижегородской области планируется провести конкурс по выбору регионального оператора в сфере обращения с отходами.