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15:12 (мск), источник: БЕЛТА

Новая концепция проведения парада в День Независимости обсуждена на встрече у Лукашенко

«Будет увеличено количество пеших коробок парадных расчетов за счет отдельных механизированных бригад и территориальных войск, а также число коробок механизированной колоны — их численность, по нашим предварительным расчетом, составит около 220 единиц техники», — сообщил Андрей Равков.

Источник: БЕЛТА

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая концепция проведения парада в День Независимости обсуждена на встрече у Президента Беларуси Александра Лукашенко. О подробностях предстоящего мероприятия рассказал журналистам министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

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По словам министра, парад будет традиционным, но вместе с тем зрителей ожидают некоторые новшества. «Будет увеличено количество пеших коробок парадных расчетов за счет отдельных механизированных бригад и территориальных войск, а также число коробок механизированной колоны — их численность, по нашим предварительным расчетом, составит около 220 единиц техники», — сообщил Андрей Равков.

Новинки белорусской оборонки будут представлены боевыми бронированными машинами «Кайман» и V1, радиорелейными станциями, мобильными зенитными артиллерийскими комплексами 2К20 «Зенит», спасательной и медицинской техникой. «В полном составе будет участвовать эскадрилья из 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, окончательную закупку которой мы завершили в мае», — обратил внимание руководитель ведомства.

Гостями парада станут представители Западного военного округа России. На вертолетах КА-52, самолетах Су-27 и Су-34 они войдут в состав воздушного эшелона.

По окончании парада часть техники решено оставить на улицах Минска, чтобы горожане и гости столицы смогли разглядеть ее поближе и потрогать. Кроме того, в День Независимости в городе будет демонстрироваться новейшая гражданская техника, которая производится Беларуси.

Андрей Равков подчеркнул, что парад не будет рядовым показным мероприятием. Репетиции будут проходить в штатном режиме. «Все затраты на проведение парада внесены в ассигнования, выделенные Вооруженным Силам. Бюджет не увеличится», — сказал министр.

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