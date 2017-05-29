СБУ проводит обыски в офисах «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе
В офисах «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе сейчас находятся представители СБУ.
В офисах «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе сейчас находятся представители СБУ.
В киевском и одесском офисах компании «Яндекс. Украина» проводят обыск представители СБУ. Об этом сообщила глава
«В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — говорится в сообщении.
Информацию о том, что СБУ пришла с обыском в украинские представительства «Яндекса» изданию MarketingChallenge также подтвердила
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского
18 мая в Украине заблокировали счета Яндекса.