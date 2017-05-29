СБУ проводит обыски в офисах «Яндекс. Украина» в Киеве и Одессе

В киевском и одесском офисах компании «Яндекс. Украина» проводят обыск представители СБУ. Об этом сообщила глава пресс-службы «Яндекса» Ася Мелкумова, передает AIN.UA.

«В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — говорится в сообщении.

Информацию о том, что СБУ пришла с обыском в украинские представительства «Яндекса» изданию MarketingChallenge также подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, обыск проводится на основании статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена. Статья распространяется на угрозу информационной безопасности страны. Виновным по данной статье грозит лишение свободы сроком на 12−15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

18 мая в Украине заблокировали счета Яндекса.